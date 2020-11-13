Фильм Кончаловского про расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году выдвинули на «Оскар»

Кинолента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинута от России на премию «Оскар», сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Меньшов сообщил, что на «Оскар» «посылается картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского», передает РИА «Новости».

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, где он получил спецприз жюри. Драма также получила приз за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат.

К забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.

Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением протестующих. Однако когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира женщины в одночасье рушится.

Фильм «Дорогие товарищи!» вышел в широкий прокат в России 12 ноября.