Кончаловский усомнился, что фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске поймут за рубежом

Режиссер фильма «Дорогие товарищи!» Андрей Кончаловский, который выдвинули на премию «Оскар» от России, сомневается, что киноленту поймут за рубежом.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей (…) Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом. (…) Я не уверен, что это в принципе возможно», – передает слова Кончаловского «360» со ссылкой на его пресс-службу.

Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. К забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.

Фильм «Дорогие товарищи!» вышел в широкий прокат в России 12 ноября. Киноленту выдвинули на премию «Оскар» от России.