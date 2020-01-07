Из нашей жизни ушла чернуха

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7 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Из нашей жизни ушла чернуха

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
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Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
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Рождество – это про смысл и надежду

Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
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              Евгений Фатеев

              Из нашей жизни ушла чернуха

              Евгений Фатеев
              Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              		 7 января 2020, 11:10

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              Вы заметили, что в нашем медийном поле как-то меньше стало старой доброй чернухи? Нет-нет, либерально-мыслящие и либерально-помешанные граждане отыскивают эту самую чернуху во всем, изо всех сил, постят ее в соцсетях, продвигают ее, иллюстрируют ею.

              Я говорю о визуальной, фотографической чернухе. Как эксперт в этой области, не могу не заметить, что все эти чернушные картинки становятся все старше. На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара становится все меньше. Стремительно и катастрофически.

              Случился любопытный парадокс – сегодняшние попытки раскачать страну, спровоцировать подобие политической турбулентности – иллюстрировать нечем. Наблюдается эдакая чернушная недостаточность. Уже налицо случившаяся у нас сегментация множества даже вроде бы чернушых картинок. Есть целая новая «эстетика гребеней» (последнее слово пишется по-другому) – очень теплая, ламповая и душевная, не без нотки любви. А некоторые русские «подвиги», которыми полон You-tube, уже проходят по ведомству частной, партикулярной героики.

              Уже много лет я регулярно изучаю фотоблоги, фотоподборки крупнейших мировых – прежде всего, западных – медиа. А там чернухи из России вообще нет. Исчезла, как жанр, как класс. Вообще. И на всех основных мировых фотоконкурсах чернуха из России тоже практически исчезла. Или исчезает прямо на глазах.

              Единственное место жительства «чернухи» сегодня – это арт-хаусное кино. Именно там живет какая-то дремучая и тупая чернуха. Вообще сегодняшний российский кинематограф – это прибежище людей, не очень умных и образованных. Даже странно. Более или менее образованным и обладающим вкусом людям стремно идти в кино? Хотелось бы понять, почему в нашем кино царит просто удручающий уровень сценариев. Особенно на патриотические темы. Кто их пишет? Кто эти люди? Откуда они берутся?

              Фото: Фотоувелечение, Premier Productions

              Какая жуткая каша в их головах! Иногда кажется, что их нестойкий разум стал вместилищем какой-то причудливой смеси из мути перестроечного розлива, тины нашего туземно-аборигенного либерализма, тьмы неотрефлексированных комплексов провинциалов, сбежавших в столицу, и множества еще каких-то неаппетитных ингредиентов. К этому смердящему компосту нужно добавить еще страстное чаяние хоть какого-то признания от пары столичных критикесс обоего пола, и угадывание какой-то фестивальной коньюнктуры на предмет того, какими должны быть «эти русские». Уж очень хочется заполучить какого-нибудь фестивального зверька из нержавеющей стали.

              Раствором для этой благоухающей мерзости является какая-то оглушающая нелюбовь. Почти эталонная нелюбовь к материалу, к партнерам, к публике, к стране… В итоге получается абсолютная мерзость, которую, слава Богу, никто не смотрит, но на которую, что удивительно, наше государство исправно дает деньги. Или до последнего времени давало. Надеюсь, и там что-то будет меняться. Поскольку кино – искусство довольно архаичное и уже старомодное, то до него немножко дольше, чем до других, доходит.

              Хотя… «Чернуха» – это, пожалуй, главный отправной пункт нашей страдающей хронической правдонедостаточностью интеллигенции… Чернуха – это продукт особенного угла зрения, это особенный ракурс являющейся реальности.

              Сегодня чернушникам жить гораздо сложнее.

              Нельзя отрицать невероятный прогресс современной России в области вещного, вещности. Причем, у нас случается привычная уже история: наш вещный мир стремительно меняется, становится все лучше, а в поле интерпретации, в головах наших творцов, еще длится чернушная инерция.

              Я очень хорошо помню, как в прошлом году на чемпионате мира по футболу у нас случился шанс посмотреть на себя чужими глазами. Причем, какой-то особенной показухи в 11 городах  со свободой передвижения  устроить не вышло. Да и не старались особенно. Нижний Новгород не успел, да и не успел бы, залечить все раны своего исторического центра. Ростов явился таким, какой он есть. В Екатеринбург не делалось чего-то сверхестественного. Однако же всем у нас понравилось. Мы живем в очень неплохой стране. Осталось только изгнать чернуху из наших голов.

              А для этого нужно:

              – осуществить какую-то невероятную фото-опись, фото-аудит страны, которая уже сейчас происходит, хотя мы пока находимся в самом начале большого и захватывающего пути, и уже ясно, что страна у нас просто невероятная, безумно красивая и, как выясняется, очень интересная для всего мира; это невероятно, но у нас до сих пор еще существует множество природных и даже исторических красот, еще не сфотографированных должным образом!

              – способствовать дальнейшей  демократизации самого фотодела, самой фото-профессии, самого занятия фотографией – по сути, ведь сегодня через фото-объектив страна впервые знакомится с самой собой, через фото-объектив самые простые и широкие народные массы стали знакомиться с собственной страной, и уже не получается управлять зрением и видением широкого и массового человека через бутылочное горлышко фото-объективов профессиональных фотографов; необходимо мотивировать широчайшие массы фотографирующих и снимающих на видео через конкурсы и прочее;

              – осмысленно помогать  концептуализации, сегментации, каталогизации, тематизации современного фотовидения, визуальной кодификации страны как среды, и уже что-нибудь эдакое, треснутое и грязное, обезвреживаясь, будет попадать в эстетику ебеней или ЖКХ-арта, бессмысленные и герметичные самокопания и гробокопание эстетствующих теперь останутся при них самих или будут транслироваться в безлюдных галерейных гетто;

              – помочь осуществлению  победы красоты, ведь обнаружилось, что красота – это эффективно, это выгодно, это ликвидно на массовом символическом рынке, красота берет свое, красота – это естественно, красота нравибельна, а сегодняшняя соцсетевая машинерия заточена на нравибельность, на лайк;

              – реализовывать в огромном множестве частные, корпоративные, институционные политики ракурсов; в свое время мои коллеги и соратники Дмитрий Чабанов и Александр Зиновьев в статье «Фотография», написанной для большого исследования «Культурный пульс Екатеринбурга», вбросили очень хороший концепт – «политика ракурса», сегодня для самопрезентации люди и институты вынуждены, что называется, показывать себя, в выгодном свете, необходимы поводы к самопрезентаций, чем больше тем лучше, необходимо спровоцировать настоящую инфляцию и даже гиперинфляцию красивых самопрезентаций.

              А может этого всего и не нужно. А может оно случится само. Ведь нельзя не признать того, что с каждым днем становится все больше невероятной красоты, тонкости, эффектности картинок нашей страны вообще и многочисленных ее атомов и составляющих, в частности. Это настоящий девятый вал. И ведь все только начинается. Конечно, можно сетовать на то, сколько же еще в нашей стране прекрасных мест, должным образом  не сфотографированных, не зафиксированных для открытого доступа.

              По большому счету, мы находимся в самом начале великой фото-описи доставшегося нам от предков великого континента и почти необозримого культурного наследия.  А что будет после того, как мы пройдем хотя бы середину этого пути?! И невозможно себе представить, что будет, когда мы закончим эту работу!

              И падет этот идиотский московский миф о замкадье. И станут более известными и уютная и сохраняющая еще собянинский импульс к развитию Тюмень, и необычайно похорошевшая после саммитов БРИКС и ШОС  Уфа, и на удивление обуржуазившийся и ставший очень ухоженным Ярославль, и матереющий в своей креаклистости замечательный Воронеж, и совсем оперившийся в своей столичности Красноярск после зимней Универсиады, и совсем европейский Белгород и множество других замечательных мест!


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