Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте.

Алексей Куделин стал широко известен в последние несколько лет – его картины с мрачными мужиками, бабками с топором и котиками стали очень популярны у интернет-аудитории, причем как оппозиционно-либеральной, так и патриотической.

Каждый видит в них то, что хочет: одни – мерзкую русофобию, другие – пародию на либеральные мифы о России. Сам 42-летний Куделин, ставший известным как Вася Ложкин, живет в Ярославле и честно говорит, что рисовать он не умеет. Называет себя при этом православным сталинистом и удивляется, когда его считают борцом с режимом:

«Мне нравится антитеза «мы и они». Мы – светлые, добрые, прекрасные, а у них там – геи, лесбиянки, мигранты. Добро в моем понимании – с ядерной бомбой. Вот всерьез верю, что эти медведи на моих картинах – они за добро. Они не мрачные!»

Ложкин, конечно, сатирик, карикатурист – другое дело, как воспринимать его «полотна». Смеяться, злиться или удивляться – тут все зависит от смотрящего. Кстати, сам Ложкин вспоминал знаменитое высказывание, что художник после смерти попадает в мир своих картин.

Но три года назад одна из картин Ложкина попала под запрет – решением Октябрьского суда Новосибирска ее внесли в федеральный список экстремистских материалов под номером 3381. Рассматривали дело по иску местной прокуратуры против одного из новосибирцев – и признали три изображения, опубликованных на его странице «Вконтакте», экстремистскими. Одним из них и была картина Ложкина.

«Великая прекрасная Россия» – это утрированная карта России и прилегающих территорий, где вместо названий стран написано: чухонцы, хачи, чурки, косоглазые обезьяны, ляхи, немчура... То есть разные, в основном обидные, но употребляемые в быту не слишком толерантными нашими гражданами обозначения наших соседей. Рассматривать эту картину как пропаганду экстремизма глупо – это карикатура, причем,

если уж искать недовольных ей, то ими должны быть как раз русские националисты, потому что это им приписывают тотальное презрение к иностранцам, изображают как ксенофобов.

Но ни о какой русофобии «Великой прекрасной России» речи не шло – наоборот, в ней увидели разжигание ненависти к другим народам. Хотя сам Ложкин объяснял, что он имел в виду:

«В изначальном виде это было высмеивание ксенофобских настроений. Это была пародия на другие карты.

В течение столетий рисовались карты, в которых страны изображались в виде каких-то животных, каких-то надписей. Это был юмор и, на мой взгляд, не очень удачный... Мне она показалась такой грубоватой, топорной. И я понял, что ее могут истолковать не так, как надо. Поэтому я решил, что не стоит ее светить».

Действительно, после решения суда Ложкин убрал картину – хотя права на нее были уже не у него. Правообладатель решил оспорить решение суда – и его поддержал Совет по правам человека при президенте России. В итоге прошлым летом Новосибирский областной суд отменил решение о признании «Великой прекрасной России» экстремистской – и этому даже порадовался глава СПЧ Михаил Федотов.

Однако из федерального перечня экстремистских материалов картина не исчезла – потому что суд отправил дело обратно в суд первой инстанции, то есть районный. И вот во вторник должно было состояться его заседание – однако его отложили на 25 февраля.

Одновременно стало известно, что готово заключение новой психолого-лингвистическо-культурологической экспертизы – и в нем сказано, что в картине нет признаков экстремизма, а она «представляет обобщенный и утрированный образ мира с точки зрения некоего стереотипного сознания... демонстрирует, что национализм и ксенофобия имеют место в современном российском обществе»:

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«Произведение является многозначным, и в сознании зрителя содержание произведения может функционировать по-разному..., вплоть до реализации противоположных смыслов, ... однако негативные эмоции не направлены на возбуждение ненависти.

Произведение искусства в принципе не выполняет функцию побуждения к действию... поступок как следствие восприятия и осмысления произведения является показателем неадекватного «считывания» смысла.

Трагические инциденты, такие, как, например, убийство студентом ростовщика после прочтения романа Достоевского, демонстрируют абсолютную неспособность субъекта к пониманию явлений культуры... В ряде случаев имеет место клиническая составляющая».

Теперь нужно ждать решения суда – но дело «Великой прекрасной России» важно сразу по двум причинам. Во-первых, не должно быть запретов на карикатуры – если, конечно, они сознательно не глумятся над тем, что для людей свято (пример «Шарли Эбдо»). Во-вторых, по подобным якобы «экстремистским материалам» уже пытались привлекать людей по 282-й статье – было несколько случаев в Петербурге и Владимире, когда за размещение в интернете «Великой прекрасной России» возбуждались уголовные дела. Сейчас эта статья смягчена и частично декриминализирована – и давно уже пора заняться анализом и чисткой самого перечня экстремистских материалов, в котором накопилось много совершенно абсурдных экспонатов (ведь решения принимали районные суды на основании часто неграмотных экспертиз).

Кстати, сам Ложкин, когда его в прошлом году спросили про отношение к 282-й статье, сказал:

«Я думаю, что это очень противоречивая статья. Я не очень хорошо разбираюсь в политике и мало ею интересуюсь, но, насколько я помню, за нее топили люди ультралиберальных взглядов, а потом все это обернулось против них. Я думаю, эта статья не очень продуманная, ее можно так вертеть, можно сяк. Она недоделанная».

Теперь статья смягчена, и пришла пора реабилитировать и «Великую прекрасную Россию». Потому что наше трепетное отношение к своей стране опирается не на примитивную ксенофобию, но и не на ее запрет через судебные решения, а на любовь, свободную волю и чувство юмора.