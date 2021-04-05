А про любовь кина нет

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
Разделы

Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
Перейти в раздел…

Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
Перейти в раздел…

В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
Перейти в раздел…

«Зеленая» реформа провоцирует новый энергетический кризис в США

США делают ставку на зеленую энергетику Siegfried Kuttig/
Global Look Press
В США начинают запрещать подключение газопроводов к малоэтажным домам. Это лишь одна из многих примет крупнейшего поворота этой страны к так называемой зеленой энергетике. На реформу планируется потратить огромные деньги из госбюджета. Почему Америка так увлечена солнечными панелями и ветряками – и откуда берутся сомнения в надежности такого энергоснабжения? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...

России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Путь к сердцу – увидеть шайбу

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
КХЛ – та самая наша «мягкая сила», помимо прочего. У нас даже национальная программа подготовки хоккеистов называется «Красная машина» – в честь прозвища, данного когда-то зарубежной прессой советской сборной. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Русских разбавят казахами

Обсуждение: 11 комментариев

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

В Карабахе нашли «Искандеры»

Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вы чаще смотрите?
  • Видео в интернете

  • Эфирное ТВ
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области
    Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области Названа дата оглашения Путиным послания парламенту Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс YouTube удалил интервью Шахназарова со Стерлиговым
    Расстрелявшего коллег в московском метро экс-полицейского приговорили Спикер Рады раскритиковал Зеленского за санкции против украинцев Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет Ученые РАН уличили космонавтов на МКС в идеализации астронавтов
    Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла о моратории на лишение сана Греция потребовала от Германии репараций за ущерб в ходе двух мировых войн Военные учения НАТО по стрельбе из танков и бронетехники начались в Латвии Власти Таджикистана потребовали снизить цены на авиабилеты в Москву

    Главная тема


    «Зеленая» реформа провоцирует новый энергетический кризис в США

    стратегический проект Эрдогана


    Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул»

    скандал в тбилиси


    В окружении Саакашвили объяснили разницу между Познером и Михалковым

    харам перед рамаданом


    Россиянок задержали за съемки в обнаженном виде в Дубае

    Видео

    данные всемирного банка


    США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

    особый случай


    Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

    бывший ссср


    Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

    утрата доверия


    Названы сроки падения гегемонии доллара

    вооруженный конфликт


    Сергей Миркин: Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

    культурный код


    Шота Глурджидзе: Это не грузины, это отбросы общества

    взаимовыгодное сотрудничество


    Кубатбек Рахимов: Россия – это добрая сила, а не мягкая

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Что вы чаще смотрите - видео в интернете или эфирное ТВ?
    Сергей Лукьяненко

    А про любовь кина нет

    Сергей Лукьяненко
    писатель
    		5 апреля 2021, 13:12

    Наши киношники обожают вставлять в фильмы «любовную линию», но фильмов о любви при этом – нет. Почему-то под «любовью» понимаются страсти и страдания с криками, слезами, непониманием и истериками, мужскими и женскими. Но зато везде! Герои борются с наводнением? Пожаром? Вирусом? Фильм о войне? Революции? Народных волнениях?

    Неважно о чём. Будут большие и долгие страдания. Без этого никак, уже не умеем. Я недавний сериал про маньяка не смотрел и не собираюсь. Но уверен, что там «любовная линия» тоже есть. Ну, скорее всего у следователя. Вечер. Следователь обувается у дверей. Подходит жена, вытирая руки полотенцем.

    «Куда ты на ночь глядя?» «Я иду ловить маньяка, убивающего женщин и детей!» «Все ты врешь! Ты к своей следовательке намылился! Маньяк для тебя – лишь повод, сам ты маньяк!» Следователь мрачно выходит в ночь, закуривает, глядя на окна, потом заходит в грязную будку телефона-автомата. Звонит: «Галина? Ты дома? Сейчас приеду...». Следующий кадр – следователь в постели со следователькой. Обсуждают поимку злодея. Скажите, кто смотрел, я ведь угадал, а? Я догадываюсь, почему у нас детское кино не снимают – туда трудно втиснуть любовную линию.

    И с фантастикой та же самая беда! Трудно, трудно! На Землю падает болид, на болиде Злой Робот, герою надо спасать мир. Но неумолимо наступает Любовная Линия. «Ты куда? Мир спасать? Ты не любишь меня, ты уходишь к своей любовнице, пилоту ВКС России!» «Нет, я иду спасать мир!» Сцена ссоры на полчаса. И – «Галина? Ты на космодроме? Сейчас приеду...»

    Но фильмов о любви при этом нет. Только страдания. Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! «Так... так... Три мужика идут в Зону... А где любовные страдания? Жена осталась, там страдания есть, хорошо... а в Зоне-то где? Что вы мне эти гайки на веревочке под нос суёте? Драма, драма нужна! Уберите одного мужика, поставьте женщину! Вот у нас и треугольничек...».

    Так... так... Три мальчика и три девочки летят к другой звезде... и еще один мальчик в звездолет забрался! Какой материал! Сколько драмы будет! Но где при этом любовные страдания? Что значит «еще дети»? Пусть им будет по двадцать, неужели фильм хуже станет? Зато появятся страдания! А роботов выбросьте, роботы не страдают...». Эх. А про любовь кинa нет.

    Источник: блог Сергея Лукьяненко


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •