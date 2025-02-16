Документалистику назвали передовой линией информационной войны с Западом

Режиссер Ященко: Фестиваль документалистики про СВО показал оздоровление нашей культуры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Популярность нынешнего фестиваля и вообще фильмов про СВО показывает, что общество меняется, хотя пока тяжело и не быстро. К сожалению, немалая часть нашей культурной элиты старается делать вид, что ничего не происходит, продолжая снимать кино, не находящее никакого отклика у зрителей. А картины про настоящих героев если и попадают в прокат, то со скрипом. Хотя в последнее время билеты на премьеры документалистики про спецоперацию распродаются за считанные дни», – отметил Андрей Ященко, продюсер, соавтор сценария фильма «Я иду домой», на открытии фестиваля «Кино на службе Отечеству».

«Но все-таки значительные сдвиги происходят. На днях мы объявили о создании Союза военных документалистов. Это те, кто снимает непосредственно на переднем крае. В него вошли Максим Фадеев, Сергей Белоус, Владислав Рытков, Андрей Ященко, я и Клим Поплавский. В Минкульте, в Минобороны эту идею поддержали. Но нужны и изменения в законодательстве, потому что сейчас у военных кинодокументалистов нет никакого правового статуса. Поэтому мы вынуждены работать исключительно на личных договоренностях с командирами «на местах». На обоюдный страх и риск», – посетовал он.

«Чем важно документальное кино? Это кинолетопись, которая объясняет суть происходящих событий. По нашим картинам потом будут учить историю. А у нас еще много лакун в этом смысле: есть фильмы про битвы за Мариуполь и Артемовск, но никто не снял про сражения за Авдеевку или про курское вторжение. И это безусловное упущение. Так мы не выиграем информационную войну с Западом. Netflix снял примерно с десяток фильмов про конфликт на Украине, причем понятно, с какой подачей материала, да еще и с кучей фейков. А что мы?» – риторически задался вопросом собеседник.

«Важность документальных фильмов невозможно переоценить, особенно сейчас и особенно для показа мирному населению. Цифры, статистика и съемки с дрона ничего не передают. Отчеты о том, что российские силы освободили столько-то квадратных километров территории, заняли такие-то опорные пункты противника, мало что передают. Гораздо больше людям говорит о СВО интервью бойца, который впервые идет на штурм укрепрайона. И слова после боя, если он вернулся», – детализировал режиссер.

«Фестиваль, помимо очевидных задач познакомить широкую общественность с фильмами про героев СВО, преследует и еще одну сверхважную цель – продемонстрировать, как изменила спецоперация сферу искусства. Возможно, прозвучит несколько резко и прямолинейно, но отрасль покинули те, кто не любит нашу страну. Произошло оздоровление культуры, открылись пути для не менее талантливых режиссеров, певцов, поэтов и драматургов, причем патриотов», – пояснил боец с позывным «Ярый», морпех ДШБ 40-й бригады Тихоокеанского флота, участник СВО.

«Сейчас, как в советское время, происходит восстановление жанра фронтовой песни и документалистики, когда делались живые фильмы с кадрами с передовой. Да и просто произошло приращение патриотизма, которое стало уходить, особенно на фоне навязывания нам чуждых, так сказать, евроатлантических ценностей. Если б мой дед сейчас был жив, несмотря на 120-летний возраст, в первый день СВО пошел бы в военкомат, чтобы записаться добровольцем. Вот что такое патриотизм. И отрадно видеть на фестивале много школьников и школьниц, которые тоже начинают это понимать», – признался собеседник.

«Документалистика с передовой полезна для всех гражданских, для всего мирного населения. Когда ты ложишься спать не в ожидании завтрашней поездки в офис, а в осознании, что можешь вообще не проснуться – начинаешь ценить каждое мгновение жизни и людей вокруг. И если меня спрашивают: «Когда закончится СВО?», я отвечаю: «Когда все наше общество поймет, что такое Родина». Может показаться, что связи никакой нет, но она самая что ни на есть прямая», – подчеркнул он.

В воскресенье на открытии московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» была показана театрализованная киноконцертная программа, где зрители познакомились с одними из лучших фронтовых документалистов – режиссерами Олесей Шигиной, Владиславом Рытковым и Аленой Полуниной. Также состоялась презентация документальных кинокартин о специальной военной операции, получивших высокие оценки зрителей.

Кроме того, на фестивале прошла выставка графических портретов героев СВО «Уголь земли Русской». Концертную программу представили певец и композитор Алексей Поддубный (Джанго), вокальный дуэт Nansi & Sidorov, Кирилл Макеев mk 5.45 и другие.

Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему СВО консолидировала Россию перед лицом вызова нашей культуре, сформулированного мировой историей.