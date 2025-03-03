Кинокритик объяснил, почему Юре Борисову не удалось завоевать «Оскар»

Кинокритик Никулин: В поражении Юры Борисова на премии «Оскар» нет ничего удивительного

Tекст: Татьяна Косолапова

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал награду «Оскар» за лучший фильм. Однако Борисов, номинированный на премию за лучшую мужскую роль второго плана, награду не получил. При этом за его игру в «Аноре» его со сцены церемонии похвалил американский актер Роберт Дауни-младший, назвав его работу в образе гангстера впечатляющей.



«Ничего удивительного, сенсационного, сверх того, что мы ожидали, не произошло. Мне могут возразить, что все ведь ждали, что победит Юра Борисов, но нет, это неправильно. Мы все болели за него, надеялись, что он может победить, но ждали другого», – говорит Никулин.

Он объясняет, что если взять весь наградной сезон, а до «Оскара» прошли и другие премии, например, «BAFTA», «Золотой глобус» и прочие, то можно увидеть, что везде в номинации лучшая мужская роль второго плана побеждал американский актер Киран Калкин. Соответственно, было очевидно, что вероятнее всего и награду «Оскар» возьмет он, что и произошло.

«Киран Калкин получил «Оскар» в большой работе режиссера Джесси Айзенберга «Настоящая боль» за роль второго плана, хотя, по сути дела, это была главная роль. И тут, кстати, вопросы к академикам, насколько это честно?» – рассуждает собеседник.

Кинокритик также обращает внимание на то, что фильм «Анора» стал тотальным триумфатором фестиваля. Причем не только с той точки зрения, что американская актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную роль, получила статуэтку «Оскар», но и с точки зрения того, что режиссер Шон Бэйкер повторил рекорд Уолта Диснея, взяв четыре режиссерских «Оскара».

«Этот фильм действительно стал триумфом вечера, он взял главные награды: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший монтаж. Единственная номинация, которая отправилась не «Аноре», за лучшую мужскую роль, и там как раз тоже никаких сенсаций нет. Все пророчили победу Эдриену Броуди, он ее и получил за роль архитектора венгерского происхождения, пережившего лагерь смерти, который отправился на новую родину в США, чтобы зажить новой жизнью после трагических событий. И название «Бруталисты» отсылает к стилистике, в которой работает архитектор, где в основном используется бетон», – делится Никулин.

По словам эксперта, данная церемония подчеркнула ряд хорошего кино, которое действительно стоит посмотреть каждому. И то, что не все из них получили награды, не делает их хуже. Он объясняет, что академики распределяют награды по целому ряду критериев. Иной раз им приходится даже смотреть кинофильм на перемотке, в ускоренном режиме, поскольку у таких людей действительно мало времени. Однако, побеждает тот, который заставляет думать, хочется обсуждать, а не тот, что хорошо снят, отлично передает атмосферу и так далее.

«На самом деле не важно, кто какую награду получил. Я бы не сказал, что запоминаются победители «Оскара», запоминаются те, кто номинирован на «Оскар». В России есть синефилы, которые следят за трансляцией всю ночь, но это меньшинство. Большинство узнают результаты и забудут. А вот когда фильмы будут выходить на экраны, и там будет написано номинант на «Оскар», это может сыграть важную роль в продвижении кино. Тоже самое касается и актеров. Не случайно Роберт Дауни-младший со сцены, говоря про Юру Борисова и его роль, сказал, что теперь он играет в высшей лиге, это так», – заключил собеседник.

Ранее Борисов признался, что с трудом осознает свою номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но выразил благодарность за оказанную поддержку.