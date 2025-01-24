Юра Борисов отреагировал на номинацию на «Оскар»

Актер Юра Борисов отреагировал на номинацию на премию «Оскар»

Tекст: Мария Иванова

Актер Юра Борисов поделился с ТАСС своими эмоциями по поводу номинации на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора». Он отметил, что испытывает сложности с осознанием данного момента, но при этом чувствует себя счастливым и благодарным.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», – сказал Борисов, добавив, что благодарен всем, кто его поддерживал, и пожелал всем любви.

Борисов стал первым актером из России, номинированным на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Его работа в фильме «Анора», где он исполнил роль «вышибалы» по имени Игорь, была высоко оценена критиками.

Фильм «Анора», снятый режиссером Шоном Бейкером, был представлен на Каннском фестивале в 2024 году и удостоен «Золотой пальмовой ветви». Картина представляет собой комедийную драму, действие которой разворачивается в Нью-Йорке. Выступление Борисова в роли Игоря было отмечено за его глубокий и выразительный подход к персонажу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что номинация Борисова на премию «Оскар» не означает завершение политики отмены российской культуры на Западе.

Ранее Борисов также вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в том же фильме «Анора».