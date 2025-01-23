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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

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    23 января 2025, 19:28 • Новости дня

    Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе

    Песков не счел номинацию Борисова на «Оскар» завершением политики отмены российской культуры на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» не означает завершение политики отмены российской культуры на Западе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал новость о том, что российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, передает ТАСС.

    Когда его спросили, может ли выдвижение Борисова на главную кинопремию США означать прекращение так называемой «культуры отмены» российской культуры на Западе, пресс-секретарь ответил отрицательно: «Нет».

    Напомним, российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».

    Ранее Борисова и Марка Эйдельштейна номинировали на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в этом фильме.

    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    22 января 2025, 21:08 • Новости дня
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    Завершена очистка мазута тяжелой техникой у кормы танкера «Волгонефть-239»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели продолжают сбор мазута в районе севшей на мель кормы танкера «Волгонефть-239» в Черном море вручную, тяжелая техника завершила свою работу, сообщил старший аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС России Олег Максимов.

    Спасательная операция на месте аварии «Волгонефть-239» в Черном море продолжается, передает РИА «Новости». Очистка с использованием тяжелой техники в районе севшей на мель кормы завершена. Однако, как отметил Максимов, продолжается сбор мазута с помощью лопат и мешков.

    «На месте ЧС нет уже места, где мазут можно было бы убрать с помощью тяжелой техники. Но есть загрязненный участок береговой линии, который нуждается в очистке. Группа наших спасателей из пяти человек работает на месте. С помощью лопат и мешков грузят загрязненный грунт в мешки и очищают береговую линию», – рассказал он.

    Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что танкер «Волгонефть-239», оказавшийся на мели у берега Краснодарского края, будет полностью утилизирован после завершения процесса откачки мазута.

    На пляжах Анапы в Краснодарском крае после шторма вновь обнаружили выбросы мазута на 24 участках, их устраняют. На берегу Азовского моря в Краснодарском крае также обнаружены фракции мазута.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    23 января 2025, 04:29 • Новости дня
    Минздрав отменил регистрацию растворяющейся на языке «Виагры»

    Минздрав России отменил регистрацию «Виагры», растворяющейся на языке

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство здравоохранения России исключило из государственного реестра лекарств средство «Виагра» в форме таблеток, растворяющихся на языке, произведенное в США.

    Как сообщает РИА «Новости», Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации американского лекарственного средства «Виагра» в форме таблеток, растворяющихся на языке. Регистрационное удостоверение, выданное 28 сентября 2017 года компании Виатрис Спешиалити ЭлЭлСи, США, теперь аннулировано.

    В России остается зарегистрированной «Виагра» в виде обычных таблеток, которые необходимо запивать водой. Кроме того, на российском рынке доступны и другие препараты с аналогичным действующим веществом, произведенные различными компаниями.

    «Виагра» показана для лечения эректильной дисфункции у взрослых мужчин. Несмотря на отмену регистрации растворяющейся формы, потребители в России по-прежнему имеют доступ к традиционной форме препарата и его аналогам, обеспечивая необходимую медицинскую помощь в случае эректильных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская фармацевтическая компания «Виатрис» сообщила о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток. Спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» за три дня после сообщений о приостановке поставок в Россию вырос на 50%, сообщил Центр развития перспективных технологий. На российском рынке существуют аналоги американской «Виагры», есть препараты отечественного производства, заявили в Минздраве.

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    23 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова заявила о неприемлемости интервенции НАТО на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность возможной интервенцией НАТО на Украину, подчеркнув, что такая мера угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и является неприемлемой для России.

    На брифинге она подчеркнула, что такая мера категорически неприемлема для России. «Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – сказала дипломат, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе. Издание Politico писало, что Франция и Британия начали предварительное планирование отправки 50 тыс. военных на Украину в случае прекращения огня.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

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    23 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Роспотребнадзор предсказал раннее пробуждение клещей

    Клещи активизируются при оптимальных условиях, предупреждает Роспотребнадзор

    Клещи возобновляют активность при благоприятных условиях, такими как теплые зимы и удлинение светового дня, предупреждает Роспотребнадзор.

    Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор предупреждает о возможном раннем пробуждении клещей при оптимальных для их существования условиях. Ведомство отмечает, что иксодовые клещи находятся в состоянии покоя, когда условия неблагоприятны, но при улучшении обстановки активизируются все функциональные системы их организма.

    Пресс-служба Роспотребнадзора привела пример малоснежной теплой зимы 2014 года, когда сезон клещей начался на месяц раньше обычного, в марте. В ведомстве не исключили повторения подобного сценария и в текущем году, однако подчеркнули, что ситуация будет различной для разных регионов из-за широкого спектра природных условий.

    Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности в местах, где возможна активность клещей: парках, лесах и других природных объектах. Для защиты следует использовать плотно прилегающую к телу одежду и репелленты.

    Ранее управление Роспотребнадзора по Томской области сообщило о случае укуса клеща у ребенка, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях о массовом пробуждении клещей в Московском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Томской области пятилетний житель села Воронино стал первым в этом году, кто пострадал от укуса клеща, который вышел из зимовки из-за аномально теплой погоды. В субботу москвичей ожидала облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и западным ветром до 15 м/с.

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    23 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость улучшения условий ведения бизнеса в стране, чтобы они не только соответствовали мировым стандартам, но и превосходили их.

    Путин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где подчеркнул важность улучшения условий ведения бизнеса в стране, передает ТАСС. Глава государства заявил, что Россия должна соответствовать лучшим мировым практикам в этой области, а еще лучше – создавать новые стандарты, которые позволят быть конкурентоспособными на глобальном уровне.

    «Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса. Здесь мы должны соответствовать лучшим мировым практикам. А лучше будет, если мы будем развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством: не только соответствовать глобальным критериям, но и создавать эти критерии, быть в полной мере конкурентоспособными», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявлял о необходимости максимально сократить количество проверок российского бизнеса с учетом полной защиты прав россиян, а также он обещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.

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    23 января 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин призвал создать выгодный для РФ механизм международного технологического сотрудничества
    Путин призвал создать выгодный для РФ механизм международного технологического сотрудничества
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность настройки механизма технологического сотрудничества с другими странами таким образом, чтобы оно приносило выгоду и пользу России.

    Механизм технологического сотрудничества России с другими странами должен быть ориентирован на выгоду и пользу для страны, заявил Путин во время обсуждения вопроса с директором направления «Технологии» Агентства стратегических инициатив Дмитрием Песковым, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что агентство стремится перейти от модели экспорта продукции к совместному технологическому развитию с другими странами.

    «Надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас», – сказал Путин.

    Глава государства уточнил, что сама жизнь должна подсказать, какие изменения следует внести в текущую модель сотрудничества или какие новые инструменты необходимо создать для ее улучшения.

    Ранее Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие. Он также заявлял, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    23 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал демографию ключевым вызовом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для страны.

    Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, заявил о важности демографических вызовов для российских властей, передает ТАСС. Глава государства выделил эти вызовы как наиболее значимые в текущих условиях.

    «Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», – заявил президент.

    Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Кроме того, президент поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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