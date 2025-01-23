Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе
Песков не счел номинацию Борисова на «Оскар» завершением политики отмены российской культуры на Западе
Номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» не означает завершение политики отмены российской культуры на Западе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал новость о том, что российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, передает ТАСС.
Когда его спросили, может ли выдвижение Борисова на главную кинопремию США означать прекращение так называемой «культуры отмены» российской культуры на Западе, пресс-секретарь ответил отрицательно: «Нет».
Напомним, российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».
Ранее Борисова и Марка Эйдельштейна номинировали на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в этом фильме.