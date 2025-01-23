Актер Борисов номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора»

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что он сыграл в фильме американского режиссера Шона Бэйкера под названием «Анора», который вышел в 2024 году. Трансляция церемонии вручения премии ведется на официальном сайте, передает ТАСС.

Вместе с Борисовым за престижную награду будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Калкин получил номинацию за работу в фильме «Настоящая боль», Нортон – за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Пирс – за участие в «Бруталисте», а Стронг – за игру в ленте «Ученик. Восхождение Трампа».

Ранее сообщалось, что Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая категории «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».