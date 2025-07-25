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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    25 июля 2025, 18:44 • Новости дня

    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада

    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    @ REUTERS/SANA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кассационный суд Франции признал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада недействительным.

    Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на источник, передает ТАСС.

    В январе суд Франции выдал новый ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.

    24 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной журналистка заявила о готовности судиться
    @ capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Назвавшая Брижит Макрон мужчиной американская журналистка Кэндис Оуэнс объявила о намерении отстаивать свою позицию в суде после иска президента Франции и его супруги.

    Оуэнс заявила, что не намерена отступать и готова защищать свою позицию. По ее словам, она «полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира» и хочет, чтобы дело дошло до сбора доказательств. Журналистка добавила: «Увидимся в суде», передает РИА «Новости».

    В исковом заявлении объемом 218 страниц Оуэнс обвиняется в «клеветнических и надуманных вымыслах». Причиной иска стали публичные заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной и родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Французская чета настаивает на разбирательстве с участием присяжных и требует возмещения ущерба.

    По словам адвоката Томаса Клэра, Макроны готовы лично приехать в США для участия в суде. Поводом для иска стал восьмисерийный выпуск на YouTube-канале Оуэнс «Становление Брижит», собравший более 2,3 млн просмотров в 2024 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием возмещения ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Суд в Париже оправдал журналистку, которая заявила, что Брижит Макрон мужчина.

    Брижит Макрон намерена оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал женщин, распространивших слухи о ее прошлом.

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    23 июля 2025, 10:58 • Новости дня
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    Politico: У Макрона и Мерца возникли споры в военной сфере
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Парижа и Берлина сохраняются разногласия по вопросам обороны и внешней торговли, хотя лидеры стран Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон испытывают друг к другу симпатию, пишет Politico.

    Разногласия между странами по ключевым вопросам остаются нерешенными. Лидеры демонстрируют единство по вопросам дерегуляции и политики миграции, однако серьезные разногласия сохраняются в сферах обороны и торговли, сообщает Politico.

    Германия и Франция имеют разные подходы к военно-промышленному сотрудничеству: Макрон настаивает на локализации производства оружия в Европе, а Берлин выступает за закупку американских вооружений для поддержки Украины, что поддержали США, скандинавские страны и Британия.

    Это также сказывается на перспективах развития совместного европейского истребителя нового поколения, проект которого тормозится из-за споров.

    По вопросам торговли канцлер Германии призывает к заключению простых и быстрых соглашений с США, чтобы снизить тарифное давление на немецкую промышленность. При этом Франция хочет более жестких условий и защищает свои аграрные интересы от импорта из Южной Америки.

    По мнению издания, ради сближения позиций обеим странам придется идти на уступки внутри страны.

    Дополнительное давление создает усиление влияния правых партий в парламенте Германии и Франции, а также приближающиеся президентские выборы во Франции. По мнению аналитиков, времени на компромисс у Мерца и Макрона остается все меньше – после 2026 года активного взаимодействия ожидать не стоит.

    Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО. Однако станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 07:40 • Новости дня
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не согласны с решением Франции признать Государство Палестина и считают это намерение безрассудным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Соединенные Штаты решительно отвергают план [президента Франции] Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», – заявил Рубио в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он назвал это намерение Парижа безрассудством, и заявил, что оно лишь послужит пропаганде палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, США не входят в число 147 государств, признающих Палестину.

    Ранее Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. До этого Макрон называл признание Палестины «моральным долгом».

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    24 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Bloomberg: Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS

    Германия и Франция пообещали решить спор по истребителю FCAS
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны подготовить предложения по урегулированию спора вокруг проекта Future Combat Air System (FCAS), пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, решение должно быть представлено в последнюю неделю августа для обсуждения на совместном заседании правительств двух стран.

    Берлин ожидает от Франции соблюдения ранее достигнутых договоренностей по совместной разработке самолета, подчеркнул официальный представитель германского правительства. Министры обороны Борис Писториус и Себастьен Лекорню проведут отдельные переговоры в Оснабрюке для выработки единой позиции по FCAS.

    Конфликт обострился после требований Dassault Aviation получить контроль над проектом, что противоречит интересам Airbus и ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество. Dassault не исключает выхода из программы, что может поставить под удар ключевой оборонный проект Европы, стремящейся к независимости в вопросах вооружений.

    Главы военных ведомств также обсудят проект нового боевого танка MGCS, где Германия выступает координатором. В создании FCAS участвуют Dassault, Airbus и испанская Indra Sistemas, параллельно с европейской программой GCAP под руководством BAE Systems и Leonardo.

    Напомним, в 2018 году конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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    24 июля 2025, 07:10 • Новости дня
    Супруги Макрон подали иск против журналистки в суд США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон обратились в суд американского штата Делавэр с требованием к журналистке Кэндис Оуэнс возместить ущерб из-за заявлений о жене французского лидера.

    Поводом стали заявления Оуэнс о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной, которые журналистка распространяла с марта 2024 года, а затем усилила с помощью видеосерии «Становление Брижит», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    В YouTube на Оуэнс подписаны более 4,7 млн человек, что значительно увеличило охват этих заявлений. Супруги Макрон требуют компенсацию за причиненный ущерб, размер которой определит суд.

    По информации Financial Times, иск составляет 218 страниц. В нем подчеркивается, что публикации Оуэнс о рождении Брижит Макрон мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье были ложными и нанесли существенный репутационный и финансовый вред семье президента Франции. По словам адвокатов, супруги Макрон готовы лично явиться в суд в Делавэре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Париже оправдал журналистку, которая назвала Брижит Макрон мужчиной. Журналистка попросила убежище в России после разразившегося скандала. Супруга президента Франции решила оспорить решение Апелляционного суда Парижа, который оправдал распространение слухов о ее гендерной идентичности.

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    25 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Французский политик раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Французский политик Филиппо раскритиковал слова Зеленского о зарплатах в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о финансировании зарплат для украинских военных.

    «Разве он не может заплатить за них всем тем, что он уже у нас отнимает?!» – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и производство вооружений. По его словам, 40 млрд долларов необходимы для покрытия бюджетного дефицита, еще 25 млрд долларов требуются на изготовление ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Он также сообщил, что ищет у Запада дополнительные средства для выплат военным ВСУ.

    Ранее он просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

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    23 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Володин осудил переименование бульвара Сталинград на юге Франции

    Володин назвал переименование бульвара Сталинград во Франции провокацией

    Tекст: Евгения Караваева

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия не должна мириться с попытками обесценить вклад советского народа в победу над фашизмом.

    Муниципальный совет города Драп на юге Франции принял решение о переименовании бульвара Сталинград в бульвар Рив дю Павийон, сообщает РИА «Новости».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал это событие примером того, как Европа забывает историю и заслуги советского народа, сыгравшего решающую роль в разгроме фашизма.

    «После окончания Второй мировой войны все понимали и признавали, что решающий вклад в спасение мира внес именно советский народ. Отдавая дань уважения ему и его подвигу, многие улицы, бульвары, станции метро европейских городов носили имена Сталина, Сталинграда. Но в последнее время мы видим, что в Европе забывают историю, искажают ее, обесценивают, умаляют заслуги тех, кто разгромил фашизм. Несколько дней назад переименовали во Франции бульвар, носящий имя Сталинград. Мы не должны с этим мириться», – заявил Володин.

    По информации газеты Nice-Matin, местные власти использовали циничные аргументы для обоснования своего решения. Российское посольство во Франции отметило, что значение Сталинградской битвы как морального и стратегического перелома во Второй мировой войне известно всем уважающим свою историю французам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее таллинское горсобрание приняло решение переименовать Центр русской культуры. В Совфеде назвали это решение проявлением мракобесия.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории.

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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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    24 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Взрыв в Идлибе унес жизни четырех человек, десятки пострадали

    Взрыв в Маарат-Мисрин в Сирии привел к четырем погибшим и 116 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного взрыва в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибло четыре человека и пострадало более ста.

    По данным пресс-службы Минздрава Сирии, которые приводит ТАСС, в результате взрыва в окрестностях населенного пункта Маарат-Мисрин на северо-западе страны погибли по меньшей мере четыре человека и еще 116 получили ранения.

    Ведомство отметило, что информация о числе жертв предварительная, их количество может увеличиться. Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких десятках пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего пока уточняются, местные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в районе Маарат-Мисрин в провинции Идлиб пострадали более 100 человек, среди которых есть женщины и дети. Сильный взрыв возле Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии привел к появлению погибших и раненых.

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    24 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на ГА ООН в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Франция намерена официально признать Государство Палестина, о чем будет объявлено на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я принял решение о том, что Франция, верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, признает Государство Палестина», – сообщил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он сообщил, что официальное заявление о признании сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

    Он также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и предоставлению массовой гуманитарной помощи жителям региона. Макрон отметил важность демилитаризации ХАМАС, безопасности и восстановления Газы, а также создания жизнеспособного Государства Палестина, способного признать Израиль и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

    Президент Франции подчеркнул, что проинформировал Палестинскую национальную администрацию, выразив свою решимость двигаться вперед по вопросу признания.

    «Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Ранее он заявлял, что Франция может признать Палестину в июне.

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    24 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

    Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу о наличии у России сил ядерного сдерживания, комментируя новый стратегический обзор Франции об «угрозе нападения России на Европу».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

    Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

    Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

    Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

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    24 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    При взрыве в сирийском Идлибе пострадали более ста человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрыва в районе Маарат-Мисрин в провинции Идлиб пострадали свыше ста человек, среди которых оказались женщины и дети.

    Более 100 человек получили ранения в результате взрыва вблизи поселка Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария». Среди пострадавших есть женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле населенного пункта Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии произошел сильный взрыв. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

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    24 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    Взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сильный взрыв произошел возле Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего имеются погибшие и раненые.

    Мощный взрыв прогремел рядом с населенным пунктом Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, передает ТАСС. Информацию об инциденте сообщил канал «Аль-Ихбария».

    В результате взрыва есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв не уточняется, данные о состоянии раненых также не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции заявили о ликвидации лидера ИГ на севере Сирии. Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо. Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии.

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    25 июля 2025, 14:27 • Новости дня
    Стало известно о первой совместной операции МВД Сирии и сил США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В северо-западной части Сирии впервые прошла совместная операция МВД страны и армии США, в ходе которой был ликвидирован один из лидеров ИГ(запрещена в РФ).

    Совместная антитеррористическая операция впервые была проведена отрядами управления общей безопасности МВД Сирии при поддержке американских военных, сообщает ТАСС. Контртеррористические мероприятия прошли в населенном пункте Эль-Баб в окрестностях Алеппо. В операции участвовали американские боевые самолеты.

    Главной целью спецоперации было устранение одного из руководителей местной ячейки ИГ, запрещенного в России. В результате совместных действий подразделений США и Сирии этот главарь и несколько боевиков были ликвидированы. Информацию о личности уничтоженного лидера пока не раскрывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии. США ранее отказались от трех военных баз в Сирии. Вашингтон в ближайшие месяцы планирует оставить в Сирии не более 900 своих военнослужащих.

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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