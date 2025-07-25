Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада

Разногласия между странами по ключевым вопросам остаются нерешенными. Лидеры демонстрируют единство по вопросам дерегуляции и политики миграции, однако серьезные разногласия сохраняются в сферах обороны и торговли, сообщает Politico.
Германия и Франция имеют разные подходы к военно-промышленному сотрудничеству: Макрон настаивает на локализации производства оружия в Европе, а Берлин выступает за закупку американских вооружений для поддержки Украины, что поддержали США, скандинавские страны и Британия.
Это также сказывается на перспективах развития совместного европейского истребителя нового поколения, проект которого тормозится из-за споров.
По вопросам торговли канцлер Германии призывает к заключению простых и быстрых соглашений с США, чтобы снизить тарифное давление на немецкую промышленность. При этом Франция хочет более жестких условий и защищает свои аграрные интересы от импорта из Южной Америки.
По мнению издания, ради сближения позиций обеим странам придется идти на уступки внутри страны.
Дополнительное давление создает усиление влияния правых партий в парламенте Германии и Франции, а также приближающиеся президентские выборы во Франции. По мнению аналитиков, времени на компромисс у Мерца и Макрона остается все меньше – после 2026 года активного взаимодействия ожидать не стоит.
Ранее Германия и Британия объявили о подписании исторического договора о дружбе и оборонном сотрудничестве.
Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что союз Лондона и Берлина со временем может заменить НАТО. Однако станет ли это фундаментом новой системы безопасности Европы зависит от того, какие государства примкнут к коалиции.