Военное положение ввели в восьми районах Таиланда на границе с Камбоджей

Власти Таиланда объявили военное положение после боев с Камбоджей

Tекст: Денис Тельманов

Командование пограничной обороны Таиланда объявило военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей, передает ТАСС. Мера вступила в силу немедленно и объясняется необходимостью «защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан».

На рассвете 24 июля в районе спорной пограничной территории произошли столкновения между таиландскими и камбоджийскими военными. ВС Таиланда заявили, что применили истребители для нанесения ударов, а камбоджийская сторона подтвердила, что действовала в режиме самообороны.

По информации Министерства здравоохранения Таиланда, в результате боев погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и один военнослужащий, еще 46 человек получили ранения. Российские дипломатические миссии в Таиланде и Камбодже порекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок к зоне конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Таиланда выполнили авиаудары по армейским объектам Камбоджи с применением истребителей F-16. Королевская армия Таиланда использовала украинские танки T-84 «Оплот» на границе с Камбоджей, что стало их первым боевым применением. Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в фазу активных боестолкновений с применением артиллерии и авиации в 12 приграничных районах.