Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов
Конфликт между Таиландом и Камбоджей перерос в активные боестолкновения с применением артиллерии и авиации сразу в 12 приграничных районах.
Боестолкновения между Камбоджей и Таиландом фиксируются сразу в 12 районах, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя таиландских властей.
По данным агентства, эскалация конфликта на границе началась утром 24 июля и переросла в обмен артиллерийскими ударами. Камбоджа применила системы залпового огня «Град» по военным и, по информации таиландских военных, также по гражданским объектам, расположенным на территории Таиланда. В ответ таиландская армия нанесла авиаудары по позициям камбоджийских вооруженных сил, передает РИА «Новости».
С обеих сторон есть погибшие и раненые, среди которых оказались и гражданские лица. Властям четырех приграничных провинций Таиланда пришлось объявить эвакуацию жителей на фоне продолжающегося обострения.
Отношения между странами серьезно обострились после инцидента 28 мая, когда на спорном участке границы погиб камбоджийский солдат. Обострение сопровождалось публичным конфликтом между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером Камбоджи, ныне президентом Сената и лидером правящей партии Хун Сеном.
Территориальный спор корнями уходит в начало XX века, когда часть границы между странами осталась недемаркированной после соглашений с Францией. После обретения независимости Камбоджа неоднократно обращалась к Международному суду ООН, однако Таиланд не признает его юрисдикцию по этим вопросам, предпочитая решать вопросы в двустороннем формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о росте напряженности на границе с Камбоджей после недавних столкновений.
Вооруженные столкновения на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей привели к гибели 15 человек, среди которых один военнослужащий, и 46 пострадавшим.
Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом.