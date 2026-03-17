Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Беспрецедентную операцию против воровского мира провели в Аджарии
Семьдесят два человека задержаны в результате совместной операции МВД и Службы госбезопасности Грузии в ночь на 17 марта в Аджарии за связь с воровским миром, заявил на брифинге министр внутренних дел Гека Геладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, в частности, задержанные «устраивали воровские разборки, принимали решения по вымогательству денег, угрожая физическими расправами».
Среди задержанных три женщины.
Как отметил Гека Геладзе, всем задержанным в результате беспрецедентной спецоперации грозит до 15 лет лишения свободы.
Все 72 взятых под стражу – граждане Грузии.
По данным местных СМИ, среди задержанных – известные в автономии криминальные авторитеты Резо и Пируз Цулукидзе. Их уже арестовывали в 2021 году на пять лет за нанесение физических увечий, однако в 2024 году, незадолго до истечений своих полномочий, их помиловала тогдашняя президент Грузии Саломе Зурабишвили.