Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.3 комментария
У семьи главы минздрава Кубани Филиппова нашли недвижимость на 1 млрд рублей
У министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова обнаружили и его близких выявили 57 объектов недвижимости, включая квартиры и участки в курортных зонах, сообщил источник в правоохранительных органах.
Активы расположены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус, сказал собеседник РЕН ТВ, передает Ura.ru.
Самого Филиппова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В собственности семьи находятся 21 квартира, 11 нежилых помещений, девять земельных участков и семь апартаментов. Также в списке активов числятся четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.
Недвижимость оформлена на самого чиновника, его сына, бывшую и гражданскую жен, а также других родственников.
Силовики также заинтересовались сыном министра, который при зарплате 800 тыс. рублей в год владеет семью апартаментами под сдачу.
Ранее самого Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве.