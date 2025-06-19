У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.5 комментариев
Politico: Ермак вызвал в Вашингтоне раздражение у демократов и республиканцев
Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»
В частных беседах глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак называл сотрудников команды Дональда Трампа «российскими агентами», особо выделяя спецпосланника Стива Уиткоффа, вызвал раздражение у политиков обеих партий США, сообщила газета Politico.
Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.
Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.
Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.