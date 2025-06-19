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    Названо число прибывших в прошлом году мигрантов в Россию
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне
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    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 22:33 • Новости дня

    Politico: Ермак вызвал в Вашингтоне раздражение у демократов и республиканцев

    Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»

    Tекст: Вера Басилая

    В частных беседах глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак называл сотрудников команды Дональда Трампа «российскими агентами», особо выделяя спецпосланника Стива Уиткоффа, вызвал раздражение у политиков обеих партий США, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.

    Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.

    Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.

    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    Путин: Ситуация для Украины будет ухудшаться
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.

    Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.

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    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

    Комментарии (13)
    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    19 июня 2025, 01:52 • Новости дня
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    Путин объяснил суть демилитаризации Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин напомнил, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО. Он пояснил, что демилитаризация подразумевает лишение Украины «возможности иметь вооруженные силы, угрожающие» России, передает РИА «Новости».

    «Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заявил, что Россия готова добиваться поставленных целей военным путем, если не удастся «договориться мирным».

    Президент подчеркнул, что Россия атакует объекты ОПК Украины и места производства военной техники. Москва считает, что действия России «полностью соответствуют уставу ООН».

    Напомним, Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.

    Комментарии (9)
    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    19 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским

    Путин допустил встречу с Зеленским на завершающем этапе переговоров

    Путин сказал, когда может встретиться с Зеленским
    @ Michael Kappeler/IMAGO/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

    «Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом», – приводит слова Путина ТАСС.

    По его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы». Путин отметил, что о «легитимности действующих властей» Украины Киевом могут делаться пропагандистские заявления, но Москву интересует «не пропагандистская составляющая, а юридическая».

    Путин сказал, что России «все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима». Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

    Путин подчеркнул, что на Украине президент назначает и военачальников, и министров, и губернаторов, а если президент нелегитимный, то и «вся система власти становится нелегитимной».

    «Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», – заявил Путин.

    Президент России сказал, что российская и украинская переговорные группы находятся в контакте. По его словам, необходимо не просто прекратить украинский конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.

    «Вы знаете, я был участником переговоров в Минске, когда мы искали принципы мирного урегулирования, и мы говорили 17 часов подряд всю ночь, – вспомнил российский лидер. – Да, мы договорились об этих принципах, но они западной стороной не исполнялись».

    В начале конфликта Россия предлагала Киеву, чтобы Украина «на известных минских условиях договоренности воссоединила эту часть, которая от них уходила», но в Киеве отказались – «и в результате начался вооруженный конфликт». Путин заявил, что Москву в данном случае «можно как угодно клеймить за то, что она начала «агрессию», но это просто не так.

    Напомним, Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с Путиным.

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    19 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    @ Giorgos Zachos/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице прошел масштабный митинг против действий агентства по розыску и менеджменту активов АРМА, сообщают украинские СМИ.

    Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.

    Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.

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    19 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена группу военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена группу военнослужащих
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Россия вернула группа удерживаемых киевским режимом военнопленных, взамен на Украину передана группа военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Обмен прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

    После этого бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Напомним, 9 июня первая группа молодых военных, удерживаемых на территории, контролируемой Киевом, была возвращена на родину в рамках договоренностей с украинской стороной. Еще ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой.

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    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 05:32 • Новости дня
    Лорак получила российское гражданство
    Лорак получила российское гражданство
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт, сообщил источник в ее окружении.

    По словам источника РИА «Новости», российский паспорт Лорак был выдан 9 июня, она оставила в документе прежнее имя – Каролина.

    В марте 2024 года стало известно о поданном певицей заявлении на гражданство России. После сообщений об этом появилась информация, что Лорак, выехав из России, обновила украинский паспорт.

    Лорак родилась в Черновицкой области Украины и в 2008 году получила звание народной артистки Украины. После 2014 года певица не выступала на Украине и постоянно жила в России, где неоднократно становилась лауреатом крупных музыкальных премий, включая «Золотой граммофон» и «Песню года». После начала Россией спецоперации на Украине певица взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

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    19 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление элитные подразделения

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумское направление переброшены элитные подразделения вооруженных сил Украины из других областей страны.

    «На Сумском направлении противник, перебрасывая элитные подразделения из других областей, пытается остановить продвижение «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются «ожесточенные бои» в Юнаковке, зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах Сумского района. Отражены восемь контратак ВСУ: три – в окрестностях Андреевки, две – около Алексеевки, две – в Юнаковке и одна – около села Садки. У Андреевки идут «наиболее ожесточенные бои», сообщил «Северный Ветер». Из более чем 50 бойцов ВСУ, которых отправили в контратаки, ликвидированы свыше 30 человек, «остальные бежали, бросив раненных».

    «Враг не оставляет попыток прорыва на Теткинском и Глушковском направлениях. Каждый день командование ВСУ отправляет на убой штурмовые группы, которые уничтожаются «Северянами». Потери оккупантов давно превысили 2 тыс. человек, а социальные сети полны объявлений о поиске пропавших без вести ВСУшников», – говорится в сообщении.

    Указывается, что попытки «просочиться» в направлении Теткино предпринимались ВСУ из окрестностей Рыжевки. Также была попытка прорваться на российскую территорию из Бессаловки и Искрисковщины. Кроме того, украинские штурмовики выдвигались в направлении поселка Новый Путь. Часть украинских военных уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, минометный расчет и ПУ БПЛА.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    19 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    Над Россией за два часа уничтожили 10 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над несколькими российскими регионами во второй половине дня в четверг уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 14.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Ростовской областью, два – над Волгоградской, один – над Астраханской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Утром в четверг над Ростовской, Тульской областями и Крымом уничтожили четыре украинских дрона.

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