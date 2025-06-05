В Раде назвали Ермака «начальником Зеленского» после визита в США

Депутаты Украины заявили об усилении влияния Ермака после поездки в США

Tекст: Вера Басилая

Депутат и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline заметил, что его коллега в шутку назвал Ермака «начальником Зеленского», однако, по мнению Разумкова, в этой шутке есть доля правды. Он подчеркнул, что в последнее время полномочия Ермака заметно усилились, и заявил, что иногда они даже превышают полномочия самого Зеленского, передает ТАСС.

Разумков пояснил, что поездка Ермака в США была связана с желанием избежать повторения инцидента в Овальном кабинете, который произошел 28 февраля, однако серьезных результатов от этой поездки он не ждет. Депутат также указал на существование «дуализма власти» на Украине, из-за которого в Раде до сих пор не могут разобраться, кто именно занимает лидирующую позицию – Зеленский или Ермак.

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, ранее высказывал мнение, что США рассматривают Ермака как потенциального будущего руководителя Украины. По мнению Шария, американские власти считают Ермака более подходящим лидером и отмечают его активность на международной арене, а западные СМИ все чаще публикуют о нем материалы.

Сам Ермак в интервью изданию Politico заявлял, что не интересуется политической карьерой, однако Шарий считает, что Ермак уже контролирует весь политический механизм на Украине.

В свою очередь британский журнал Economist отмечал тенденцию к монополизации власти в руках чиновников, не избранных на выборах, и называл Ермака одной из ключевых фигур этого процесса.

Напомним, Киев принял решение отправить Ермака в США после второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

Андрей Ермак в Вашингтоне провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и вновь затронул вопросы поддержки Украины.