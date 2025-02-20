Дмитрий Песков сообщил о снижении рейтинга Зеленского и тенденции к иждивенчеству Киева

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, рейтинг Зеленского находится в падении, и подчеркнул, что это абсолютно очевидная тенденция, передает ТАСС.

При этом Песков отметил, что Кремль не планирует участвовать в дискуссиях по конкретным цифрам.

Он также указал на склонность Киева к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заметив, что киевскому режиму нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться за уже потраченные средства.

Пресс-секретарь главы государства назвал это «тоже вряд ли оспоримым фактом».

Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»

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