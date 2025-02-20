Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Песков заявил о падении рейтинга Зеленского
Дмитрий Песков сообщил о снижении рейтинга Зеленского и тенденции к иждивенчеству Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться и это стало очевидной тенденцией, которую невозможно игнорировать.
По словам представителя Кремля, рейтинг Зеленского находится в падении, и подчеркнул, что это абсолютно очевидная тенденция, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что Кремль не планирует участвовать в дискуссиях по конкретным цифрам.
Он также указал на склонность Киева к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заметив, что киевскому режиму нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться за уже потраченные средства.
Пресс-секретарь главы государства назвал это «тоже вряд ли оспоримым фактом».
Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.
На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»
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