Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Росфинмониторинг внес Колезева в перечень экстремистов и террористов
Журналист Колезев признан экстремистом и террористом по данным Росфинмониторинга
Блогер и журналист Дмитрий Колезев*, ранее признанный иноагентом в России, попал в реестр лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.
Сведения о внесении Дмитрия Колезева в перечень террористов и экстремистов подтвердились на сайте Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.
В реестре отмечено: «Колезев Дмитрий* Евгеньевич, 14.12.1984 г. р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области».
Колезев ранее был признан иностранным агентом в России. Другие подробности о причинах внесения в список на момент публикации не раскрывались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Арега Щепихина, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг ранее внес бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова и украинскую журналистку Янину Соколовскую в национальный перечень террористов и экстремистов, что лишает их ряда гражданских прав. Активист Константин Котов также включен Росфинмониторингом в этот перечень.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом