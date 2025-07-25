Росфинмониторинг внес Колезева в перечень экстремистов и террористов

Журналист Колезев признан экстремистом и террористом по данным Росфинмониторинга

Tекст: Денис Тельманов

Сведения о внесении Дмитрия Колезева в перечень террористов и экстремистов подтвердились на сайте Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.

В реестре отмечено: «Колезев Дмитрий* Евгеньевич, 14.12.1984 г. р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области».

Колезев ранее был признан иностранным агентом в России. Другие подробности о причинах внесения в список на момент публикации не раскрывались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Арега Щепихина, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг ранее внес бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова и украинскую журналистку Янину Соколовскую в национальный перечень террористов и экстремистов, что лишает их ряда гражданских прав. Активист Константин Котов также включен Росфинмониторингом в этот перечень.