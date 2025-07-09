Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.5 комментариев
В России внесли бывшего вице-премьера Украины Колесникова в список экстремистов
Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова и украинскую журналистку Янину Соколовскую в национальный перечень террористов и экстремистов, что лишает их ряда гражданских прав.
Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников и украинская журналистка Янина Соколовская внесены в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщает РИА «Новости». На сайте Росфинмониторинга указано, что Колесников родился в 1962 году в Мариуполе Донецкой области. Соколовская, 1971 года рождения, из Киева, также внесена в список как физическое лицо.
Согласно реестру, Соколовская была заочно приговорена к семи с половиной годам колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ и объявлена в международный розыск. В марте 2022 года она разместила ложную информацию о действиях российской армии в своем канале мессенджера.
Внесенные в перечень Росфинмониторинга лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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