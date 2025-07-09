В России внесли бывшего вице-премьера Украины Колесникова в список экстремистов

Tекст: Денис Тельманов

Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников и украинская журналистка Янина Соколовская внесены в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщает РИА «Новости». На сайте Росфинмониторинга указано, что Колесников родился в 1962 году в Мариуполе Донецкой области. Соколовская, 1971 года рождения, из Киева, также внесена в список как физическое лицо.

Согласно реестру, Соколовская была заочно приговорена к семи с половиной годам колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ и объявлена в международный розыск. В марте 2022 года она разместила ложную информацию о действиях российской армии в своем канале мессенджера.

Внесенные в перечень Росфинмониторинга лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде волонтера женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и содействие террористической деятельности.

Получивших сроки за попытку поджога военной техники троих жителей Московской области добавили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову включили в перечень террористов и экстремистов как объединение в базе Росфинмониторинга.