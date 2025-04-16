Осужденных за попытку диверсии в Подмосковье россиян признали террористами

Tекст: Алексей Дегтярев

Перечень расширен именами и датами рождения обвиняемых. Там указаны Юрий Михеев, родившийся 3 ноября 2005 года в Мытищах, а также Тимофей и Матвей Мельниковы, родившиеся 3 августа 2004 года в Балашихе, передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику и собирали информацию, включая фотографии, для этого. Следствие установило, что Мельниковых завербовали украинские спецслужбы. Все трое признали свою вину в суде.

В феврале Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации «Легион Свобода России».

Их приятель Михеев получил семь лет колонии, ему вменили только покушение на диверсию. Обвиняемые намеревались заминировать автомобиль сотрудника ФСБ, указания им давал куратор из Украины, сообщал свидетель в своих показаниях.