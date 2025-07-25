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Набиуллина заявила о сохранении роста инвестиций в экономику России
Рост инвестиций в российскую экономику продолжится в 2025 году, однако темпы увеличения будут ниже, чем в последние два года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она отметила, что инвестиционная активность в стране остается высокой, чему способствует поддержка со стороны государства, особенно в приоритетных отраслях, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что инвестиции вырастут в этом году, но темпы их роста будут ниже, чем предыдущие два года», – заявила Набиуллина.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность иностранных инвестиций для развития регионов, особенно в создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.
Президент России Владимир Путин призывал увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях экономики.