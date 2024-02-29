Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин призвал увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях экономики
К 2030 году необходимо обеспечить рост объема инвестиций в ключевых отраслях российской экономики до 70%, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
«К 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая, хочется сказать, даже очень хорошая – темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2022 году – 15,9% при плане 9,5%, а за девять месяцев прошлого года при плане на год 15,1% прирост составил 26,6%. Надо и дальше двигаться опережающими темпами», – сказал глава государства.
Кроме того, будет докапитализирован фонд развития промышленности. «На 300 млрд рублей пополним фонд развития промышленности. Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов. Еще не менее 200 млрд дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции», – сообщил Путин.
Кроме того, будет продолжена работа по развитию индустриальных технопарков. «До 2030 года необходимо создать еще не менее ста таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложение», – сказал президент.
Ранее Путин назвал вложения в России лучшей защитой капиталов.