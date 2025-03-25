По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Писатель Коновалов: СВО разблокировала для молодых творцов социальные лифты в искусстве
Повышенное внимание власти к литературе, театру и кино показывает, что Россия обращается к культуре как к краеугольному камню развития государственности, сказал газете ВЗГЛЯД писатель Вячеслав Коновалов. Ранее президент Владимир Путин наградил в Кремле деятелей искусства и провел заседание профильного Совета.
«Последние три года стали лакмусовой бумажкой, показавшей, кто намерен жить и развиваться в России, а кто рассматривает страну лишь в качестве кормовой базы, которую можно сменить в любой момент», – рассказал Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России, президент Чеховского фестиваля «Остров Сахалин», основатель и руководитель федеральной премии «Главкнига».
«Одно время карьерные лифты для людей культуры в некотором смысле были заблокированы либеральными деятелями. Однако с началом СВО в отрасли произошло своеобразное очищение, у молодых творцов появилась хорошая возможность широко и профессионально заявить о себе. И чествование в Кремле является тому подтверждением», – подчеркнул он.
«Благо, сейчас у нас в стране работает разветвленная инфраструктура для самореализации в искусстве: Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, кластер «Таврида», академия «Меганом», Российские креативные недели и множество других. У молодежи есть уникальная возможность принять участие в формировании новой российской культуры, вписать свои имена в историю государства», – детализировал собеседник.
«Отдельно отмечу внимательное отношение к нашей сфере со стороны президента Владимира Путина. Переформатирование союза писателей, приход на пост главы Владимира Мединского демонстрирует, что страна делает разворот в сторону культуры, как краеугольного камня развития государственности», – резюмировал Коновалов.
Во вторник Путин в режиме видеоконференции принял участие в Совете по культуре и искусству, где ключевыми темами стали образование, литература и книгоиздание. «Для сферы культуры в последние годы – много [или] мало, но я позволю себе сказать: кое-что сделано», – сказал президент
«Во всяком случае, существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования, новые возможности обрела наша уникальная отечественная система подготовки художников и музыкантов, обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе молодых, начинающих. По итогам нацпроекта «Культура» построено и модернизировано свыше 3,2 тыс. учреждений. Эта работа продолжится в рамках нового национального проекта «Семья», – перечислил глава государства.
Президент назвал различные виды искусства союзниками государства: «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник». По его словам, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом.
Ранее в День работника культуры Путин вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Наград удостоились прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, худрук Московского симфонического оркестра Иван Никифорчин, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис и другие.
День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Указ о его учреждении Путин подписал в августе 2007 года, объединив профессиональным праздником сотрудников музеев и театров, писателей, книгоиздателей и представителей других направлений этой сферы.