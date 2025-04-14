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Экспорт зерна в Индонезию решили увеличить через терминал в Новороссийске
Группа компаний «Дело» решила нарастить экспорт зерна в Индонезию через терминал КСК
Группа компаний «Дело» планирует увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске, заявил председатель совета директоров Группы Сергей Шишкарев.
Шишкарев в Джакарте на пленарном заседании бизнес-форума «Россия-Индонезия» сообщил, что группа компаний «Дело» готовится нарастить объемы экспорта зерна в Индонезию, используя для этого собственный терминал КСК в Новороссийске. Он подчеркнул, что развитие перевозок сельскохозяйственных товаров имеет решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия уже активно импортирует из Индонезии пальмовое масло и другую сельскохозяйственную продукцию. Не менее важным направлением является экспорт угля и удобрений. В этом контексте Шишкарев отметил, что Группа компаний «Дело» в сотрудничестве с FESCO могла бы полностью удовлетворить потребности российского экспорта в рамках контейнерных перевозок.
Шишкарев добавил: «Почему бы нам вместе с индонезийскими партнерами не увеличить контейнерный поток трансшипмента? Давайте бросим вызов Сингапуру! Здесь 8 млн ДФЭ сейчас оборачивается. Можем сделать и 10, и 20, может быть и больше. Составить конкуренцию государствам, которые чуть выше располагаются».
Бизнес-форум «Россия-Индонезия» проходит в Джакарте 14 апреля.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что переговоры в Индонезии с участием различных ведомств привели к конкретным результатам.