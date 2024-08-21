ЕС почти вдвое нарастил закупку зерна из России

Tекст: Алексей Дегтярев

В начале лета Евросоюз ввез из России зерна на 11,8 млн евро, при этом в мае закупки составляли всего лишь 6,5 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что сами объемы закупок выросли менее заметно, с 32,8 тыс. тонн в мае до 43,4 тыс. в июне. Вместе с тем оба показателя продемонстрировали максимум с марта 2024 года.

Ввоз пшеницы увеличился в 2,4 раза, до 9 млн евро, гречки – в 2,6 раза, до 720 тыс. евро. Основным закупщиком выступила Италия, она увеличила закупки впятеро, до 7,2 млн евро.

С 1 июля ЕС увеличил пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии.

Минсельхоз России отмечал, что российская сторона намерена после повышения пошлин искать другие рынки сбыта.