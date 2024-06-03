Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Минсельхоз принял решение искать другие рынки сбыта зерна из-за санкций
После одобрения Евросоюзом повышенных пошли на российское зерно Россия будет искать новые рынки сбыта, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», проходящей в рамках заседания Евразийского межправительственного совета китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» под Минском.
При этом Россия остается приверженцем гуманитарной политики, поскольку если людям нужна еда, то нужно поставлять еду.
Она назвала выбором ЕС нежелание кормить своих жителей, передает ТАСС.
Министр подчеркнула, что пошлины Евросоюза не стали для России сюрпризом, есть дорожные карты о том, как действовать в этой ситуации.
Напомним, ЕС утвердил заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия найдет других покупателей вместо европейских стран.