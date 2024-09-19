ФСБ задержала участников ОПГ за фиктивные схемы оформления африканцев в России

Tекст: Елизавета Шишкова

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели серию оперативно-разыскных мероприятий и задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся оформлением африканцев в России с помощью фиктивных схем, передает РИА Новости.

Преступная деятельность включала организацию въезда и транзитного перемещения выходцев из Африки через Россию в страны Евросоюза. Группа зарабатывала на этом, используя фиктивные браки и установление отцовства, что позволяло африканцам получать разрешения на временное пребывание, вид на жительство и долгосрочные визы в России.

Следствие установило, что в состав ОПГ входили граждане Украины, Нигерии и России. С 2021 года они заработали не менее 60 млн рублей. Организатором группы был гражданин Нигерии, который работал старшим преподавателем в инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы. В рамках возбужденного уголовного дела проведено 25 обысков в Московском и Владимирском регионах, допрошены более 25 свидетелей. Изъяты миграционные документы, включая паспорта граждан Нигерии, электронные устройства и значительные денежные средства.

ФСБ выявила материалы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, в их ежедневниках, телефонах и компьютерах. В одном из домов во Владимирской области были обнаружены и освобождены трое российских граждан, которых преступники незаконно удерживали и эксплуатировали. В настоящее время задержаны организатор и пять активных членов группы. Проводятся следственные действия для установления дополнительных эпизодов и возможных соучастников. Меры пресечения уже избраны в отношении задержанных.

Напомним, в августе суд арестовал доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан Нигерии.