Преподаватель РУДН арестован за организацию незаконной миграции

Преподавателя РУДН отправили в СИЗО на два месяца за организацию незаконной миграции

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раймонду на срок два месяца, то есть до 8 ноября 2024 года, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что обвиняемый и его сообщники активно искали граждан России и Нигерии, готовых участвовать в фиктивных браках за денежное вознаграждение. Организаторы преступной схемы подробно инструктировали участников о том, как вести себя во время регистрации брака, чтобы обмануть сотрудников ЗАГСа. Благодаря этой схеме десятки иностранцев смогли незаконно получить документы, позволяющие им проживать в России.

Отмечается, что мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, накануне в столице задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо, его подозревают в организации незаконной миграции.