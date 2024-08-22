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Преподаватель РУДН арестован за организацию незаконной миграции
Преподавателя РУДН отправили в СИЗО на два месяца за организацию незаконной миграции
Тверской суд Москвы отправил под стражу доцента Российского университета дружбы народов Экпободо Оввигхо Раймонда, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан Нигерии, сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении говорится, что постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раймонду на срок два месяца, то есть до 8 ноября 2024 года, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что обвиняемый и его сообщники активно искали граждан России и Нигерии, готовых участвовать в фиктивных браках за денежное вознаграждение. Организаторы преступной схемы подробно инструктировали участников о том, как вести себя во время регистрации брака, чтобы обмануть сотрудников ЗАГСа. Благодаря этой схеме десятки иностранцев смогли незаконно получить документы, позволяющие им проживать в России.
Отмечается, что мужчине вменяется организация незаконного въезда иностранных граждан в Россию группой лиц по предварительному сговору, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, накануне в столице задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо, его подозревают в организации незаконной миграции.