Преподавателя РУДН заподозрили в организации незаконной миграции

Tекст: Алексей Дегтярев

Преподаватель Экподобо Раймонд Оввигхо, как считают следователи, за деньги помогал заключать фиктивные браки гражданам Нигерии, сообщил собеседник ТАСС.

Его помощью воспользовались свыше 10 иностранных граждан, пока устанавливается, кто еще мог обратиться к подозреваемому за этой услугой.

За организацию фиктивного брака преподаватель брал от 60 до 150 тыс. рублей, дело завели по статье об организации незаконной миграции.

Между тем в пресс-службе РУДН заявили, что причина его задержания не связана с его деятельностью в университете. Там пояснили, что Экподобо Раймонд Оввигхо работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

В 2014 году он окончил магистратуру РУДН, в 2016-м защитил кандидатскую, его научный руководитель характеризует его как спокойного и интеллигентного человека.