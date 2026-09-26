Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров обвинил Брюссель в принуждении Сербии к санкциям ради вступления в ЕС
Лавров: Евросоюз принуждает Белград ввести антироссийские санкции ради иллюзий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о жестком давлении Брюсселя на сербские власти с целью принятия ограничительных мер против Москвы за призрачное вступление в Евросоюз.
Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, руководитель российского внешнеполитического ведомства раскритиковал политику европейских стран, передает ТАСС.
«Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции», – сказал Лавров.
Дипломат также обратил внимание на грубое игнорирование Евросоюзом резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. По его словам, Сербию принуждают смириться с потерей Косово и отказаться от исторической памяти.
Кроме того, европейские политики пытаются добиться унитаризации Боснии и Герцеговины. Как отметил глава МИД, сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, которые гарантированы Дейтонским мирным соглашением.
Президент Сербии Александр Вучич отверг идею ускорения евроинтеграции путем введения антироссийских санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о требованиях европейских политиков к Белграду ради интеграции разорвать связи с Москвой.
Европарламент поддержал резолюцию о приостановке процесса вступления Сербии в ЕС до принятия ограничительных мер против России.