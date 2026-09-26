Лавров: Евросоюз принуждает Белград ввести антироссийские санкции ради иллюзий

Tекст: Вера Басилая

Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, руководитель российского внешнеполитического ведомства раскритиковал политику европейских стран, передает ТАСС.

«Белград буквально заставляют ввести санкции против России, обещая взамен призрачную, как все уже понимают, перспективу евроинтеграции», – сказал Лавров.

Дипломат также обратил внимание на грубое игнорирование Евросоюзом резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. По его словам, Сербию принуждают смириться с потерей Косово и отказаться от исторической памяти.

Кроме того, европейские политики пытаются добиться унитаризации Боснии и Герцеговины. Как отметил глава МИД, сербов подталкивают к отказу от конституционных полномочий, которые гарантированы Дейтонским мирным соглашением.

Президент Сербии Александр Вучич отверг идею ускорения евроинтеграции путем введения антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о требованиях европейских политиков к Белграду ради интеграции разорвать связи с Москвой.

Европарламент поддержал резолюцию о приостановке процесса вступления Сербии в ЕС до принятия ограничительных мер против России.