Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

Tекст: Анастасия Куликова

«Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

«Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный «союз либеральных сил», куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в Западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

«Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle* (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт назвала Глюксманна «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.