Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

Евросоюз бьется с США в ущерб своей экономике Евросоюз намерен ввести ответные пошлины против США на соразмерную сумму. Это реакция Брюсселя на вступившие в силу пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. Однако сил у Евросоюза соперничать с США, на самом деле, нет. Поэтому Дональд Трамп, скорее всего, заберет нужные ему ресурсы в Европе, которой придется просто с этим смириться. Подробности Перейти в раздел

Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности Перейти в раздел

Высшее образование приблизят к интересам рынка труда Слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о сокращении приема абитуриентов из «глубинки» в столичные вузы вызвали оживленную дискуссию. В СФ уточнили, что это была «иллюстрация к вопросу», а не инициатива ограничить абитуриентов в правах. В экспертной среде говорят, что с практикой штамповать студентов, которые не будут востребованы на рынке труда, надо покончить, но при этом возможность получать образование в лучших вузах страны должна быть у всех. Подробности Перейти в раздел

Зеленский готов выживать на коленях США удалось добиться от властей Украины согласия на полное прекращение огня в зоне СВО. Ранее в Киеве заявляли, что для них любое перемирие неприемлемо и подобно капитуляции. Однако сейчас такое решение киевского режима – единственная возможность продлить свою агонию. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Как ослабить Трампа. План Европы Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

США сломали Зеленского. Что дальше? По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

Американцы дожимают Зеленского Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США. Перейти в раздел