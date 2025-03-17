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    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным во вторник
    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

    2 комментария
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    34 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    60 комментариев
    17 марта 2025, 10:23 • Новости дня

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

    Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    @ Jurgen Fromme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.

    Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

    Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

    Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

    Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

    Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

    Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз продолжает борьбу с США, несмотря на ущерб своей экономике.

    Эксперт выразил мнение, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 16:51 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным

    Уиткофф: Различия в позициях России и Украины по урегулированию сокращаются

    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Он отметил, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошли позитивно. Уиткофф также сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом результаты своего визита в Москву, сообщает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что перед текущим визитом было много разногласий между сторонами, однако благодаря недавним переговорам, включая те, что прошли в Саудовской Аравии, удалось значительно сократить разрыв. Он охарактеризовал свои переговоры с Путиным как «одинаково позитивные» и добавил, что стороны теперь находятся гораздо ближе друг к другу. Спецпосланник подчеркнул, что проводит много времени с Трампом, обсуждая дальнейшие шаги по уменьшению оставшихся различий.

    Кроме того, по словам посланника, Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию кризиса на Украине будет достигнута в течение нескольких недель. Уиткофф отметил, что обе стороны – как в Москве, так и в Киеве – готовы к обсуждению деталей будущих договоренностей. Президент США, по словам Уиткоффа, использует слово «недели» для описания временных рамок решения ситуации, что указывает на оптимистичные прогнозы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    16 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича

    Зеленский уволил Баргилевича с поста главы Генштаба ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича.

    Баргилевич, занимавший этот пост, теперь перейдет на должность главного инспектора Министерства обороны Украины, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на указ Зеленского.

    На место главы Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Украины.

    Ранее уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.

    До этого новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров.

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    17 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник

    Трамп заявил о запланированном разговоре с президентом России Путиным во вторник

    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

    Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США сообщил, что на следующей неделе может состояться разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

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    16 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    На радиостанциях «Голоса Америки» вместо новостей включили музыку

    Tекст: Денис Тельманов

    Радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа.

    Большинство локальных радиостанций «Голоса Америки» (VOA), которое в России признано иноагентом, прекратили передачу новостей и начали транслировать музыку, сообщает CNN. Такое решение было принято после того, как президент США подписал указ о массовом сокращении штатного состава в семи федеральных агентствах, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

    Директор радиостанции Майкл Абрамович сообщил, что он и «практически весь персонал» радиостанции были отправлены в отпуск. Источники телеканала ожидают, что в ближайшее время все редакции радиостанции прекратят освещать новости.

    Ранее, 9 февраля, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск предложил закрыть VOA и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*, которые также признаны в России иноагентами. Маск назвал сотрудников этих радиостанций «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. Радиостанция «Голос Америки» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск.


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    17 марта 2025, 09:50 • Новости дня
    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    NYT: США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
    @ Michael Weber/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США приняли решение выйти из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России, Белоруссии, КНДР и Ирана, что связано с необходимостью перераспределения ресурсов, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    США уведомили Евросоюз о своем выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Газета отмечает, что министерство юстиции США тайно проинформировало европейских чиновников о данном решении.

    The New York Times также сообщает, что эта международная группа занимается расследованиями против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана.

    Вашингтон присоединился к группе в 2023 году, однако 17 марта члены Евроюста получат официальное уведомление о выходе США из ее состава. Такое решение, по данным источников, связано с необходимостью перераспределения ресурсов американских властей.

    Администрация президента Дональда Трампа также принимает меры по сокращению деятельности команды министерства юстиции, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранительными органами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.

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    17 марта 2025, 08:14 • Новости дня
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    @ EPA/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.

    Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

    По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

    Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

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    16 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной

    Эрдоган заявил о поддержке Турцией шагов Трампа для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативам американского лидера, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной.

    Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил важные вопросы двусторонних отношений и текущие региональные проблемы. Эрдоган отметил необходимость укрепления сотрудничества между странами, особенно в новых условиях, и подчеркнул важность солидарности и искренности, передает Anadolu.

    Президент Турции выразил полную поддержку инициативам Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что Турция всегда стремилась к справедливому и прочному миру и продолжит свои усилия в этом направлении. Он также подчеркнул важность консультаций между Турцией и США по всем значимым вопросам.

    Кроме того, Эрдоган уделил внимание ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость совместных усилий для восстановления стабильности в регионе. Турецкий лидер акцентировал внимание на важности снятия санкций против Сирии и создания условий для безопасного возвращения сирийских граждан на родину.

    Эрдоган также отметил, что Турция ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом турецких интересов. В рамках оборонного сотрудничества Эрдоган подчеркнул необходимость снятия санкций CAATSA и завершения процесса закупки F-16, а также возвращения Турции в программу F-35.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.


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    17 марта 2025, 00:47 • Новости дня
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    Симоньян приветствовала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян назвала закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода» праздником для коллег.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, выразила радость по поводу закрытия радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», передает РИА «Новости».

    Она заявила, что это событие стало праздником для ее коллег в RT и Sputnik, поскольку эти медиаресурсы, по ее словам, провоцировали протестные настроения и финансировались ЦРУ.

    Симоньян указала, что деятельность этих радиостанций была направлена на разжигание протестов и дестабилизацию в России. Она также отметила, что, по ее мнению, они играли роль «оружия массового поражения», сравнив их влияние с распространением ковида.

    В своем выступлении на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» Симоньян привела примеры влияния радиостанций на события в Дагестане и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа. Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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    17 марта 2025, 06:39 • Новости дня
    Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину

    Австралия присоединилась к «коалиции желающих» направить войска на Украину

    Премьер Австралии заявил о готовности направить военных на Украину
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралия подтвердила готовность отправить своих военнослужащих в составе миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, подчеркнув важность этого шага для национальных интересов.

    Австралия присоединилась к международной «коалиции желающих», выразив готовность направить военные силы в качестве миротворцев на Украину, передает ТАСС. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе подтвердил намерение Австралии активно поддерживать Украину, подчеркивая, что их участие в миротворческих усилиях отвечает национальным интересам Австралии. Он отметил, что происходящее в Евроатлантике имеет важное значение для Индо-Тихоокеанского региона.

    Альбанезе напомнил о существенной финансовой помощи, уже оказанной украинской стороне: Австралия выделила 1,5 млрд австралийских долларов (примерно 950 млн долларов США) на поддержку и обучение украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что Австралия готова продолжать эту поддержку, опираясь на свои возможности и сравнительные преимущества. Премьер пообещал помогать Украине «столько, сколько потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности поддержать миротворческие миссии на Украине лишь после достижения предварительного мирного соглашения. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности Австралии участвовать в коалиции стран, намеренных обеспечить «гарантии мира» на Украине в рамках обсуждений с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

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    17 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    Иностранные наемники расстреливали отступающих из Курской области бойцов ВСУ

    Пленный рассказал о расстреле наемниками отступающих из Курской области военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливают тех, кто пытается уйти через границу на Украину, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко.

    Пленный украинский военнослужащий Назар Валеченко рассказал, что иностранные наемники, в том числе британцы, открывали огонь по украинским солдатам, пытающимся отступить. Он подчеркнул, что это вынудило их сдаться, так как отступление стало невозможным и привело бы к гибели, передает ТАСС.

    По его словам, в плену к ним отнеслись хорошо, предоставили питание и медицинскую помощь. Валеченко рассказал, что изначально заплатил 5 тыс. долларов за возможность оставаться в тылу и охранять завод в Полтавской области.

    Однако после уничтожения завода российскими войсками его переместили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

    Ранее подполье сообщило, что около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

    Российские военные рассказали, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил.

    Напомним, Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области.

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    16 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская прокуратура предъявила обвинение старшему лейтенанту ВСУ в убийстве националиста Демьяна Ганула, причастного к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

    По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.

    Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

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    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР
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    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

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    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию

    Выборы в Гренландии попали в новости всего мира, потому что теперь Гренландию хочет присоединить к США Дональд Трамп. Результаты этих выборов открывают для него неочевидное «окно возможностей». Точнее, оно очевидно для всех, кто вырос в России и знает, кто для американцев лучший партнер в деле продажи родины. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Пятилетка без Лимонова

      В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

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    • Даниэль Орлов Даниэль Орлов
      Чем отличаются белые от поуехавших

      В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Каким соседом будет Украина после заключения мира

      После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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