В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.2 комментария
В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»
Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию как символ несогласия с политикой США, «поддерживающей авторитарные режимы», сообщило Politico.
Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.
«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.
Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.
Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.
Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.
Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.
Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.
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