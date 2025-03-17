В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции

Politico: Французский депутат предложил вернуть статую Свободы из-за поддержки США «диктаторов»

Tекст: Вера Басилая

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что статую Свободы, открытую в Нью-Йорке в 1886 году как подарок от французского народа, следует отправить обратно, потому что Соединенные Штаты «решили встать на сторону тиранов», пишет Politico.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – заявил Глюксманн.

Он заявил об этом на партийной конференции, подчеркнув, что США, по его мнению, перестали ценить символ свободы, поддерживая авторитарные режимы и увольняя ученых, требующих независимости науки.

Глюксманн отметил, что предложение вернуть статую связано с решением США приостановить помощь Украине. Хотя помощь затем возобновили, многие в Европе обеспокоены мягкой позицией США по отношению к России и публичными унижениями Владимира Зеленского.

Депутат также предложил принять ученых, которые могут потерять работу в США из-за политики администрации Трампа.

Он считает, что Франция могла бы извлечь выгоду из переезда таких специалистов, которые способствовали превращению США в мировую державу.

Статуя Свободы была создана под руководством француза Огюста Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года.

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