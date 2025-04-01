Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Путин учредил в России День наставника
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый праздник – День наставника, который будет отмечаться ежегодно 2 марта.
Указ принят с целью популяризации и развития института наставничества, что подчеркнуто в самом тексте документа, передает ТАСС.
В январе Минпросвещения разработало проект указа об учреждении Дня наставника 2 марта в России, приурочив его к подписанию указа о знаке отличия «За наставничество» и дню рождения Константина Ушинского.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.