Эксперты указали на преимущества переподчинения четырех флотов ВМФ России

Эксперты: Решение о переподчинении флотов главкому ВМФ давно назрело

Нахождение флотов в составе военных округов и их двойное подчинение создает ряд проблем в функционировании ВМФ, а также удлиняет управленческую цепочку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали капитаны I ранга Сергей Ищенко и Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что четыре флота России и Каспийская флотилия могут возвращены в прямое подчинение главному командованию ВМФ.

«Я думаю, решение о переподчинении четырех флотов и Каспийской флотилии главному командованию Военно-морского флота вполне вероятно, оно действительно назрело. Это может стать следствием внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота», – сказал капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.

«Если решение будет принято, это станет своего рода возвращением в исходное состояние, поскольку ранее флот всегда был в ведении главкомата ВМФ. Изменения позволят эффективнее решать все поставленные задачи. Кроме того, отход от подчинения сухопутным силам позволит нам более серьезно заняться решением проблем в океане», – полагает эксперт.

«Вместе с тем, связка флота и военных округов понадобится для решения каких-то отдельных конкретных задач. Например, в рамках противодесантной или противолодочной обороны. Но общее управление военно-морскими силами должно осуществляться централизовано, компетентными людьми, имеющими отношение к флоту», – добавил он.

Капитан первого ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин считает, что «первой весточкой к грядущим переменам в структуре управления ВМФ стал вывод Северного флота в самостоятельное оперативно-стратегическое объединение». «Такое решение себя полностью оправдало. Кроме того, в его состав включили армейские подразделения, в том числе две арктические бригады», – отметил он.

«Тот факт, что проверкой боеготовности Тихоокеанского флота руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, а не командующий дальневосточным военным округом – это также одна из предпосылок грядущей реформы», – предполагает собеседник.

«Возвращение управленческой структуры ВМФ к ее прежнему образцу, безусловно, логично. У командующих военными округами нет понимания специфики флота. Понять ее без практики сложно, даже с учетом обучения в Генштабе», – считает Дандыкин.

«Кроме того, если решение о переподчинении будет принято, это позволит сократить цепочку согласований и более эффективно выполнять задачи, стоящие перед военно-морскими силами. Я напомню, что еще во времена Российской империи флот был в подчинении отдельного морского министра», – заключил он.

Ранее стало известно, что Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флот, а также Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Как пояснил источник ТАСС, «эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ», в последующем их вернут «в прямое подчинение, как это было прежде». При этом Северный флот «сохранит свой статус военного округа». Помимо этого, планируется сформировать группу управления от главкомата ВМФ в Москве, где сконцентрируют все каналы управления флотами, поскольку прежняя система продемонстрировала «неэффективность».

Сейчас Балтийский флот входит в состав Западного военного округа, Северный флот – в составе объединенного стратегического командования «Северный флот», Тихоокеанский флот – в состав Восточного военного округа, Черноморский флот и Каспийская флотилия – в состав Южного военного округа.

Напомним, ранее были назначены командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами. Занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ адмирал Виктор Лиина перешел на должность командующего ТОФ, его место занял вице-адмирал Владимир Воробьев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почеему у Балтийского и Тихоокеанского флотов расширился круг задач.

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