Зачем Балтийский и Тихоокеанский флоты сменили командующих

Военные эксперты оценили новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами

В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи.

В пятницу стало известно о том, что в России сменились командующие двух флотов: занимавший должность командующего Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина возглавил Тихоокеанский флот, а на его место назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, занимавший до этого должность замначальника Генштаба ВС России.

54-летний Лиина в 2016 году занял пост замкомандующего Черноморским флотом, спустя три года – замглавы Генштаба, а с октября 2021-го – командующего Балтийским флотом. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» и орденом Нахимова. В этом году получил звание адмирала.

54-летний Воробьев прошел путь от инженера группы штурманской боевой части до командира атомной подлодки, а затем командира соединения, был начальником штаба и командиром Беломорской военно-морской базы, начальником управления боевой подготовки флота. Награжден орденом «За военные заслуги». С июля 2019 года по апрель 2021 года Воробьев являлся начальником штаба – первым заместителем командующего Балтфлота. С апреля по октябрь 2021 года – начальник штаба – первый замкомандующего Северным флотом. С 5 октября 2021 года – замначальника Генштаба.

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев называет перевод командующего с малого флота на большой обычной практикой. «Тихоокеанский флот повыше, сил и просторов побольше. Лиина служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах, в Генштабе. Его задача – проанализировать итоги внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Ему нужно рассмотреть недостатки и в дальнейшем не допускать их, если таковые были», – уверен Валуев.

Капитан I ранга запаса Владимир Гундаров тоже считает, что на первый взгляд нынешняя ротация кажется плановой и предсказуемой. «По приоритетам у нас всегда на первом месте Северный флот, затем Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Когда решаются кадровые вопросы, то прежде чем назначить командующего Северным и Тихоокеанским флотом, претендентов на эти должности «обкатывают» на должностях командующих Черноморским или Балтийским флотом, потому что они гораздо меньше и в их составе нет ядерных подводных лодок стратегического назначения», – пояснил Гундаров.

Собеседник напомнил, что помимо проверки, ТОФ перевели в высшую степень боеготовности, что происходит крайне редко. Кроме того, во время беседы с главой Минобороны Сергеем Шойгу о ходе проверки Владимир Путин заявил, что корабли ТОФ будут действовать не только в Охотском море, но и на других морских направлениях. Таким образом, круг задач нового командующего расширяется. «Корабли ТОФ могут пойти к Индии, Африке и куда годно», – отметил эксперт.

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Валуев приветствовал назначение Воробьева на должность командующего Балтфлотом. «Это продуманная кадровая политика. Воробьев командовал крупной дивизией атомных подводных лодок, закончил Военную академию Генерального штаба. Он был начальником штаба – первым замом Балтийского и Северного флотов, то есть Воробьев готов быстро войти в новую колею. Я хочу тепло и сердечно поздравить Владимира Михайловича, пожелать ему всяческих успехов», – добавил адмирал.

По его словам, прежде всего Воробьеву нужно будет посетить все войсковые части, ознакомиться с планами и в сжатые сроки «стать угрозой натовцам и бандеровцам». «Самое главное, что Воробьев был замначальника Генштаба, то есть за два года он впитал особое мышление и будет воплощать это в жизнь», – уверен Валуев. Гундаров добавляет, что

основные задачи для командующих флотов – это прежде всего защита рубежей, обеспечение безопасности судоходства, а также испытания новых надводных и подводных кораблей.

Кроме того, появляются новые внешние вызовы. Так, в связи с вступлением Финляндии в НАТО обостряется обстановка вокруг Аландских островов, которые позволяют контролировать всю Балтику. А министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявлял, что «Балтийское море становится морем НАТО», имея ввиду намерение Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Главной задачей нового командующего Воробьева будет обеспечение боеготовности и боеспособности Балтфлота. Флот пытаются обновить. Поэтому другая задача – освоение новой техники и оружия», – уверен собеседник.

По оценке Гундарова, Виктор Лиина передает флот в хорошем состоянии. Череда разных скандалов, когда были вскрыты недостатки в боевой подготовке, остались в прошлом. Он также напомнил, что одной из главных особенностей Балтфлота является наличие крупной сухопутной группировки. Калининградская область граничит с Сувалкским коридором – стратегически важным участком границы Литвы и Польши, также прилегающим и к Гродненской области Белоруссии.

«Это стратегически важный участок, где расположены границы Литвы, Польши, Белоруссии и Калининградской области. Там же сформирована польская дивизия, которая, как открыто заявляет польское командование, нацелена на Калининградскую область. Поэтому Балтфлоту придется выполнять различные не только на море, но и для защиты Калининграда и Белоруссии», – пояснил Гундаров.

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