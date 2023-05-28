Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

    Тимур Шерзад
    журналист
    28 мая 2023, 17:35

    Развал такой большой империи, как Советский Союз, ощущается до сих пор. Вышедшие из-под контроля центра народы, новые государства и квазигосударства испытывают массу проблем. Приглушенные было ранее противоречия обострились вновь. Разгорелось противостояние между новыми центрами силы – в каких границах и на каких условиях они будут существовать друг рядом с другом.

    По-хорошему, Крым вообще не должен был оказаться в составе Украины. Его включение в список подвластных Киеву земель стало результатом административных решений внутри Советского Союза в 50-е годы ХХ века. Принимавшие решения люди, конечно, не предполагали, что несколько десятков лет спустя это завяжет клубок глубочайших противоречий, который будет проще разрубить, чем распутать.

    Исторически Крым не имел никакого отношения к Украине и украинству. Это была земля, колонизированная русскими ради далеко идущих целей. Украинская идентичность чувствовала себя в этом регионе очень плохо – именно поэтому при Украине каждое 9 мая Севастополь заполнялся триколорами, а на «торпеде» каждого такси можно было увидеть портрет российского президента.

    Все это не мешало амбициям молодого украинского государства. В Киеве претендовали на все, что находилось в границах бывшей УССР. Не стал исключением и Черноморский флот.

    Взять нахрапом

    Украина объективно не могла осилить содержание Черноморского флота. Но Киев все равно поставил себе задачу получить как можно больше – «что не съесть, то понадкусывать». В этом имелся смысл: разваленный и гниющий на глазах Черноморский флот у себя был для Украины предпочтительнее сильного ЧФ в руках России – так большой сосед потерял бы существенную долю влияния. Это автоматически укрепляло бы власть Киева и упрочняло его положение.

    Критический момент, которым пытались воспользоваться украинцы, был в 1991-м и начале 1992 года. Тогда у Москвы хватало самых разнообразных забот и иллюзий. Высшее руководство РФ было, скорее, склонно никуда без надобности не лезть и «не портить отношения».

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Даже в условиях, когда большая часть населения Крыма и почти весь Черноморский флот в гробу видал всю эту Украину, добиться своего было сложно. То, что должны были сделать в Москве, делали на местах. Борьбу за сохранение ЧФ под российской юрисдикцией возглавил тогдашний командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов.

    К счастью, это был не только военный, но и политик. Он понимал пределы возможного и неплохо лавировал между пытающейся забрать ЧФ нахрапом Украиной и нежеланием Москвы «связываться». При этом делая на местах все для поддержания в офицерах флота духа противоречия и неприятия Украины и всего украинского.

    Например, Касатонов развернул умелую кампанию против принесения офицерами присяги Украине. Когда он начал ее в январе, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Количество недругов адмирала резко увеличилось. Но главное было достигнуто – поднялся информационный шум, замалчивать вопрос дальше не получалось. И вместо ползучей украинизации наконец-то начался публичный спор между Россией и Украиной на уровне президентов.

    Посоревновавшись в написании указов о присвоении Черноморского флота, Ельцин и Кравчук через какое-то время опомнились и развернули переговорный процесс. Речь уже не шла о захвате украинцами ЧФ явочным порядком. Началось обсуждение условий «развода».

    Касатонова при этом предпочли убрать подальше. С повышением – адмирал стал первым заместителем главкома ВМФ России. Но влиять на обстановку в Крыму, как раньше, он уже не мог.

    Основы заложены

    В августе 1992 года Россия и Украина договорились считать ЧФ объединенным флотом двух стран. На это время его статус повис в воздухе. Переговоры не шли исключительно в кабинетах – Украина все время пыталась «сходить конем», чтобы улучшить переговорные позиции. В ход шли различные провокации, включая арест кораблей и захват воинских частей. Поэтому окончательно урегулировать раздел удалось лишь в 1997 году.

    Украина получала 65 кораблей и судов, а Россия – 338. При этом численность Черноморского флота РФ ограничивалась 25 тысячами человек – в четыре раза меньше, чем было там во времена СССР.

    Россия брала в аренду необходимые для базирования Черноморского флота земельные участки в Крыму и платила за это 100 млн долларов в год. Договор был заключен до 2017 года, при этом в апреле 2010-го он был продлен. Не бесплатно – Киев заломил такую цену, что Владимир Путин оценил ее в «45 миллиардов долларов за десять лет» и пошутил, что за эти деньги он бы, скорее, съел украинского президента. Но в итоге финансовые хотелки Украины были реализованы через послабления и скидки в покупке газа.

    Продление не помешало украинским националистам во времена второго Майдана запустить смешной сайт с обратным отсчетом до того, как «русский флот будет изгнан из Севастополя». Видимо, считалось, что заключенные при ненавистном Януковиче договоры как бы не в счет, и создатели сайта были уверены, что уже в 2017 году можно будет разобраться с не менее ненавистным ЧФ.

    В жизни все сложилось иначе. Крым вернулся в состав России. Сделать это быстро и бескровно удалось как раз потому, что ВС РФ уже имели необходимые силы на полуострове. Сохранение Черноморского флота в Крыму позволяло среагировать в случае чего, и весной 2014 года этот случай как раз настал.

    Поэтому, когда таймер украинского отсчета обнулился, ничего не произошло – к этому времени Крым уже давно и прочно был частью России. И Черноморскому флоту не грозил никакой уход. 

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