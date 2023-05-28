Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Развал такой большой империи, как Советский Союз, ощущается до сих пор. Вышедшие из-под контроля центра народы, новые государства и квазигосударства испытывают массу проблем. Приглушенные было ранее противоречия обострились вновь. Разгорелось противостояние между новыми центрами силы – в каких границах и на каких условиях они будут существовать друг рядом с другом.

По-хорошему, Крым вообще не должен был оказаться в составе Украины. Его включение в список подвластных Киеву земель стало результатом административных решений внутри Советского Союза в 50-е годы ХХ века. Принимавшие решения люди, конечно, не предполагали, что несколько десятков лет спустя это завяжет клубок глубочайших противоречий, который будет проще разрубить, чем распутать.

Исторически Крым не имел никакого отношения к Украине и украинству. Это была земля, колонизированная русскими ради далеко идущих целей. Украинская идентичность чувствовала себя в этом регионе очень плохо – именно поэтому при Украине каждое 9 мая Севастополь заполнялся триколорами, а на «торпеде» каждого такси можно было увидеть портрет российского президента.

Все это не мешало амбициям молодого украинского государства. В Киеве претендовали на все, что находилось в границах бывшей УССР. Не стал исключением и Черноморский флот.

Взять нахрапом

Украина объективно не могла осилить содержание Черноморского флота. Но Киев все равно поставил себе задачу получить как можно больше – «что не съесть, то понадкусывать». В этом имелся смысл: разваленный и гниющий на глазах Черноморский флот у себя был для Украины предпочтительнее сильного ЧФ в руках России – так большой сосед потерял бы существенную долю влияния. Это автоматически укрепляло бы власть Киева и упрочняло его положение.

Критический момент, которым пытались воспользоваться украинцы, был в 1991-м и начале 1992 года. Тогда у Москвы хватало самых разнообразных забот и иллюзий. Высшее руководство РФ было, скорее, склонно никуда без надобности не лезть и «не портить отношения».

Даже в условиях, когда большая часть населения Крыма и почти весь Черноморский флот в гробу видал всю эту Украину, добиться своего было сложно. То, что должны были сделать в Москве, делали на местах. Борьбу за сохранение ЧФ под российской юрисдикцией возглавил тогдашний командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов.

К счастью, это был не только военный, но и политик. Он понимал пределы возможного и неплохо лавировал между пытающейся забрать ЧФ нахрапом Украиной и нежеланием Москвы «связываться». При этом делая на местах все для поддержания в офицерах флота духа противоречия и неприятия Украины и всего украинского.

Например, Касатонов развернул умелую кампанию против принесения офицерами присяги Украине. Когда он начал ее в январе, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Количество недругов адмирала резко увеличилось. Но главное было достигнуто – поднялся информационный шум, замалчивать вопрос дальше не получалось. И вместо ползучей украинизации наконец-то начался публичный спор между Россией и Украиной на уровне президентов.

Посоревновавшись в написании указов о присвоении Черноморского флота, Ельцин и Кравчук через какое-то время опомнились и развернули переговорный процесс. Речь уже не шла о захвате украинцами ЧФ явочным порядком. Началось обсуждение условий «развода».

Касатонова при этом предпочли убрать подальше. С повышением – адмирал стал первым заместителем главкома ВМФ России. Но влиять на обстановку в Крыму, как раньше, он уже не мог.

Основы заложены

В августе 1992 года Россия и Украина договорились считать ЧФ объединенным флотом двух стран. На это время его статус повис в воздухе. Переговоры не шли исключительно в кабинетах – Украина все время пыталась «сходить конем», чтобы улучшить переговорные позиции. В ход шли различные провокации, включая арест кораблей и захват воинских частей. Поэтому окончательно урегулировать раздел удалось лишь в 1997 году.

Украина получала 65 кораблей и судов, а Россия – 338. При этом численность Черноморского флота РФ ограничивалась 25 тысячами человек – в четыре раза меньше, чем было там во времена СССР.

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Россия брала в аренду необходимые для базирования Черноморского флота земельные участки в Крыму и платила за это 100 млн долларов в год. Договор был заключен до 2017 года, при этом в апреле 2010-го он был продлен. Не бесплатно – Киев заломил такую цену, что Владимир Путин оценил ее в «45 миллиардов долларов за десять лет» и пошутил, что за эти деньги он бы, скорее, съел украинского президента. Но в итоге финансовые хотелки Украины были реализованы через послабления и скидки в покупке газа.

Продление не помешало украинским националистам во времена второго Майдана запустить смешной сайт с обратным отсчетом до того, как «русский флот будет изгнан из Севастополя». Видимо, считалось, что заключенные при ненавистном Януковиче договоры как бы не в счет, и создатели сайта были уверены, что уже в 2017 году можно будет разобраться с не менее ненавистным ЧФ.

В жизни все сложилось иначе. Крым вернулся в состав России. Сделать это быстро и бескровно удалось как раз потому, что ВС РФ уже имели необходимые силы на полуострове. Сохранение Черноморского флота в Крыму позволяло среагировать в случае чего, и весной 2014 года этот случай как раз настал.

Поэтому, когда таймер украинского отсчета обнулился, ничего не произошло – к этому времени Крым уже давно и прочно был частью России. И Черноморскому флоту не грозил никакой уход.