Эксперты рассказали об исторических связях России и Крыма Историк: Интеграция с Крымом теперь навсегда Депутат: Крым выбрал для себя лучшую судьбу Депутат Матвейчев: Пример Крыма и Севастополя повлиял на решение новых территорий стать частью России

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией важно не только с исторической, но и с прагматической точки зрения. Крым выбрал для себя лучшую судьбу, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. В субботу отмечается девятая годовщина воссоединения России с Крымом и Севастополем. «После воссоединения с Крымом Россия начала собирать свои исконно русские земли. Период ее слабости закончился. Херсонес Таврический, где крестился князь Владимир, легендарный Севастополь и другие места – все это наши исторические корни», – подчеркнул Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Кроме символических значений у воссоединения Крыма и Севастополя с Россией есть вполне прагматический смысл. «Людям, которым неинтересна история, нужно понимать, что если бы мы в 2014 году не помогли крымскому народу совершить волеизъявление, то потеря Крыма и появление там американской военной базы, строительство которой уже было запланировано, означало бы конец Черноморского флота России. Без возвращения Крыма нынешняя спецоперация была бы фактически невозможна. Донецк и Луганск были бы интегрированы Украиной и НАТО», – уверен депутат. По его оценке, переменами за последние девять лет больше всех довольны именно крымчане, потому что во времена Украины в Крыму ничего не строилось, лишь продавалось и разворовывалось то, что было создано в советские годы. «На Украине это воровство продолжается и сейчас. Иностранный капитал забирает украинские земли, олигархи вывозят карпатский лес. Да и людей пустили в расход в натовских интересах. Такая страшная судьба могла бы ждать крымчан, но сейчас они находятся под правовой защитой России», – заметил Матвейчев. Среди главных достижений за минувшие годы он назвал строительство федеральной трассы «Таврида» (последний участок которой планируется завершить в ближайшее время), возведение Крымского моста – не имеющего аналогов в Европе величайшего архитектурного строения, строительство нового терминала аэропорта «Симферополь». «Реконструируется множество других объектов. Огромная разница с тем, что было девять лет назад, видна в Севастополе и в любом другом крымском городе», – говорит Матвейчев. Теперь Крым стал излюбленным местом туристов, поток со всей страны увеличился в три раза, это приносит полуострову дополнительные доходы, которые идут на улучшение сервиса и условий пребывания. «Крым выбрал для себя лучшую судьбу. Его пример повлиял на решение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стать частью России. Как бы ни пыталась украинская пропаганда рассказывать об «ужасах жизни» в Крыму, люди все равно приезжали туда и видели, что происходит, понимали, что можно только завидовать переменам. Поэтому жители на новых территориях даже не представляли себе других вариантов, кроме как проголосовать, чтобы войти в состав России», – уверен депутат. Весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. До 2027 года в Крыму и Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта. Уже построено 662 км дорог и дорожной инфраструктуры, в нормативное состояние приведено 4,2 тыс. км дорог. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%). Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%). На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%). Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%). Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%). По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%). Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря. «Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости». Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит. Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он. Новости СМИ2 Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

Фото: Пресс-служба ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов. «За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма 17 марта 2023, 19:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Он добавил, что в 2022 году такая поддержка помогла сохранить рабочие места, передает ТАСС. Путин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на необходимость поддержки Крыма. «Но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у Чернышенко Дмитрия Николаевича (вице-премьер РФ, курирует в том числе туризм – прим. ВЗГЛЯД) в рамках «его» бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги. Главное, чтобы их у него не забрали», – заметил глава государства. Путин на согласие выделить средства поблагодарил, отметив, что это будет хорошим подарком к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Новости СМИ2 Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов. «Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник. «Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он. «Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт. «Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик. «Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны». В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о реализации в Крыму инвестпроектов на сотни миллиардов рублей Путин: В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов на 450 млрд рублей 17 марта 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Новости СМИ2 Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов России 17 марта 2023, 18:37 Текст: Ольга Иванова

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию полуострова. Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату», – обратился Путин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Ранее Путин заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором Путин: Воссоединение Крыма с Россией является историческим выбором

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что это был исторический выбор, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал он. Путин напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны», передает ТАСС. При этом, подчеркнул президент, Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. Глава государства указал, что несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития этих двух регионов. Кроме того, будут реализовываться планы «по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры». Путин ранее заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Новости СМИ2 В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма 18 марта 2023, 12:16 Текст: Антон Никитин

В разных регионах России в субботу, 18 марта, отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Жители записывают видеопоздравления, участвуют в фестивалях, приходят на концерты. Так, на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений, трудовых коллективов, которые выразили свою поддержку народу Крыма и камчатским бойцам, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на официальном сайте Камчатского края. В рамках мероприятия жители полуострова записали видеопоздравление со словами поздравлений и поддержки для жителей Крыма, а также для участников специальной военной операции, выразив уверенность в том, что победа будет за Россией. Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и солисты Камчатского края. На площадке работали аниматоры, ростовые куклы, а также была организована игровая зона. В Якутске годовщину отметили возложением цветов к памятной плите городу-герою на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие горожане разных возрастов, общественные объединения, участники специальной военной операции, представители правительства Якутии и руководство Якутска. Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией проводятся по всей Якутии. «Сегодня в тяжелое время для нашей страны мы выражаем поддержку всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья, а также политике президента РФ Владимира Путина», – приводит его слова ЯСИА. Михайлов добавил, что дружба Якутии с Крымом имеет давнюю традицию. Якутский казачий полк сражался во времена Крымской войны еще в XIX веке, а в годы Великой Отечественной войны якутяне защищали город Севастополь от фашистов. Мэр Якутска Евгений Григорьев напомнил, что в 2014 году в честь многовековой дружбы столица республики и Севастополь договорились о сотрудничестве. В честь неразрывной связи в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе улица Якутская. В столице Приморья в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся масштабный автопробег, в котором приняли участие жители Владивостока и многих других, в том числе достаточно отдаленных, населенных пунктов края. Колонна из более чем 200 машин проследовала от въезда в город в районе Зари и до центральной площади. Участники автопробега украсили автомобили флагами России, флагами Крыма, а также флагами новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте правительства Приморского края. Жители Южно-Сахалинска и гости областного центра в субботу собрались в парке им. Гагарина, чтобы принять участие в торжественном митинге-концерте «Крымская весна». В парке организовали масштабный праздник с выступлением вокальных и хореографических ансамблей. Для маленьких посетителей мероприятия подготовили развлекательные мастер-классы по лепке и рисованию. Кроме того, на площадке развернули уже ставшую традиционной на таких событиях солдатскую кухню: сладкий чай и гречневая каша пришлись по душе и взрослым, и детям, пишет издание sakh.online. В Кузбассе также проходят праздничные мероприятия. В школах Кемерова проводят классные часы, уроки-презентации и виртуальные экскурсии по Крыму, выставки картин. В ДК «Промышленновский» состоялся кинолекторий для школьников. Во Дворце молодежи пройдет интеллектуальная игра «Литературный Крым». В Новокузнецке в честь девятой годовщины проходят праздничные мероприятия: тематические выставки, концертные программы, акции, презентации. В Юрге и Мариинске запланированы праздничные концерты «Крымская весна». Патриотический концерт прошел в Мысках. В Тяжине в ДК «Юбилейный» открылась выставка «Одна страна, один народ», сообщили в администрации региона. В Томске в фестивале «Крымская весна» участие приняли около 2 тыс. человек. Коллективы отметили праздничную дату воссоединения Крыма и России праздничным концертом, сообщает «Вести Томск». Также для гостей откроют тематическую фотовыставку. В правительстве Новосибирской области рассказали, что участие в мероприятии, приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией, принял участие губернатор Андрей Травников. Концерт прошел в парке культуры и отдыха «Центральный». Глава региона поздравил всех с праздником Крымском весны. «Крымская весна для нас – это совесть. Больше двадцати лет мы жили с чувством горести, вины и сожаления за судьбу Крыма, судьбу города российских, русских моряков Севастополя. И когда в 2014 году произошло их возвращение в родную гавань – это было не просто радостное событие, это был символ, того, что мы остались теми, кем должны быть – мы русские, россияне, которые врагов могут простить, но своих не бросают», – сказал губернатор, сообщается в релизе. В Амурской области прошла патриотическая акция «Крым-Россия, вместе навсегда». Провели ее организаторы в Белогорске. Участие в мероприятии приняли около 300 горожан. Жители города собрались в живую «бесконечность», символизируя воссоединение Крыма с Россией, говорится в Telegram-канале правительства региона. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России 18 марта 2023, 10:34 Текст: Кристина Цыцура

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал, что возвращение Крыма изменило ход истории, определив вектор развития многополярного мира, а казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав России. Он рассказал, что в 2014 году тысяча казаков Кубани во главе с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой переправились через Керченский пролив. «До прихода основных сил – 500 кубанских казаков с оружием в руках живым щитом стали на границе с Херсонской областью – на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав бандеровцам возможности прорваться на территорию Республики Крыма и Севастополя. Остальные 500 казаков Кубани блокировали украинские воинские части, досматривали поезда, охраняли не только общественный порядок, но и в круглосуточном режиме – здания Правительства и Верховного Совета Республики Крым», – рассказал Долуда. Он добавил, что казаки, охраняя избирательные участки во время референдума в Крыму, обороняя перешейки, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, приблизили Крымскую весну и помогли местным жителям. События марта 2014 года стали началом возрождения былой государственной и экономического развития России. Николай Долуда выразил уверенность, что вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приблизят общую победу во имя Крымской весны. Новости СМИ2 Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию 18 марта 2023, 13:32 Текст: Антон Никитин

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо Пасечник в своем Telegram-канале поздравил крымчан с девятой годовщиной воссоединения полуострова с исторической Родиной – Россией. «16 марта 2014 года в ответ на госпереворот нацистов вы в один голос заявили о восстановлении справедливости, что уже через два дня завершилось судьбоносным событием», – напомнил он. «Возвращение Крыма в родную гавань подтвердило, что Россия – Великая держава, способная защитить своих людей, где бы они ни находились. Вы были первыми. Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», – написал Пасечник. По его словам, путь ЛНР оказался сложнее и дольше, но в республике всегда чувствовали поддержку России. «И сегодня наши военнослужащие плечом к плечу сражаются с общим врагом – украинским национализмом, который не оставляет попыток отторгнуть нас от России», – добавил он. В свою очередь Пушилин в своем Telegram-канале напомнил, что 18 марта 2014 года стали известны результаты Общекрымского референдума, согласно которому абсолютное большинство крымчан проголосовали за возвращение домой. «Историческое событие свершилось благодаря единству и силе духа жителей полуострова, и теперь Крым уверенно и стремительно движется по пути развития в дружной семье регионов Российской Федерации», – отметил он. «Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм. Уверен, в составе многонациональной России наша дружба и тесное сотрудничество будут крепнуть день ото дня», – подчеркнул врио главы ДНР. Со своей стороны Балицкий отметил, что Крымская весна стала не только эпохальным событием для жителей полуострова и России, но и точкой отсчета для многих изменений на политической карте мира. «Крымчане сделали свой выбор, выбор, которым будут гордиться потомки. Крым стал первой ласточкой в восстановлении единства русского мира и исторической справедливости. Сегодня в родную гавань вернулись Донецкая, Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, этот процесс продолжится», – написал он в своем Telegram-канале. «Сегодня Республика Крым и город-герой Севастополь оказывают неоценимую помощь Запорожской области. Благодаря их поддержке решаются важнейшие вопросы становления народного хозяйства региона. Желаю крымской команде во главе с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и севастопольцам под руководством Михаила Владимировича Развожаева достойно отвечать на вызовы времени, уверенно двигаться вперед и достигать поставленных целей. Крым – Россия. Навсегда!» – добавил Балицкий. Сальдо в свою очередь заявил, что воссоединение Крыма с Россией положило начало тому пути воссоединения южнорусских земель с Родиной, которому сейчас последовали Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. «Уверен, по нему пойдут и все другие регионы исторической России. А сейчас мы искренне поздравляем наших крымских и севастопольских друзей и соседей с праздником Крымской весны и благодарим их за неоценимую поддержку, которую они оказывали и продолжают оказывать Херсонщине как в тылу, так и на фронте», – написал он в своем Telegram-канале. «Желаем всем жителям Крыма и Севастополя, руководителям Республики и города успехов в мирном строительстве и побед на поле боя. С праздником вас, дорогие братья, с Днем воссоединения с Россией!» – добавил Сальдо. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В Крыму и Севастополе запланировали построить еще 133 соцобъекта и 43 детсада Министр Файзуллин: В Крыму и Севастополе построят еще 133 соцобъекта, 43 детсада и 17 объектов общего образования 18 марта 2023, 13:00 Текст: Антон Никитин

До 2027 года в Республике Крым и городе Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек» и оздоровительный лагерь «Омега», а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Файзуллин напомнил, что с октября 2022 года полномочия по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя, а также координация Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» переданы Минстрою России. Проводимая работа, по его словам, дает значительный результат, который в первую очередь нацелен на обеспечение комфортной жизни людей. «В прошлом году программу социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского Университетов, строительство академического театра танца в Севастополе, а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что большое внимание в рамках госпрограммы уделяется строительству социальной инфраструктуры – за восемь лет реализовано 156 таких объектов, из них почти треть – объекты образования. Строятся и модернизируются объекты здравоохранения. С 2015 года создано и реконструировано 48 объектов на 874 новых койко-места. До 2027 года планируется завершить строительство еще десять объектов, что даст дополнительные 955 койко-мест. Еще один важный вопрос – это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Благодаря программе уже построено 662 км дорог и дорожной инфраструктуры, в нормативное состояние приведено 4,2 тыс. км дорог. Наиболее значимыми для полуострова являются Керченский мост и трасса «Таврида», последний участок которой планируется завершить в ближайшее время. Особое внимание уделяется вопросам водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения очистки сточных вод планируется построить и реконструировать 27 канализационных очистных сооружений – 24 в Крыму и три в Севастополе. В 2022 году для обеспечения Всероссийского образовательного молодежного форум «Таврида» в г. Судак завершено строительство водовода и напорного коллектора с канализационными насосными станциями, также завершено строительство и реконструкция трех канализационных очистных сооружений (КОС). В настоящее время ведутся работы по реконструкции и строительству еще 12 таких сооружений, еще 12 КОС в Республике Крым находятся в стадии проектирования. За период действия программы также завершены работы на 14 объектах энергетики. Одним из мероприятий программы социально-экономического развития является привлечение частных инвестиций на полуостров. Успешно реализуется такой механизм, как Свободная экономическая зона (СЭЗ). К началу этого года участниками СЭЗ на Крымском полуострове стали 1 тыс. 578 хозяйствующих субъекта, из которых не менее 85% относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный механизм позволил ввести в эксплуатацию 5 тыс. 777 объектов инфраструктуры и создать 94 тыс. рабочих мест. На территории полуострова реализуются федпроекты, входящие в нацпроект «Жилье и городская среда». Так, в 2022 году в Республике Крым и г. Севастополе было введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров жилья. Ведется активная работа по формированию комфортной городской среды, всего в 2023 году планируется благоустроить 76 территорий. Нарастающим итогом с 2019 года в Республике Крым из 17,8 тыс. кв. метров аварийного жилья переселено 1,16 тыс. человек, в Севастополе – из 1,21 тыс. кв. метров переселено 70 человек. Кроме того, в преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова в эксплуатацию введено сразу несколько социальных объектов. Среди них детский сад в Гагаринском районе на 220 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кача, где можно проводить как учебно-тренировочные занятия, так и соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону, ринг-теннису, а также оздоровительные занятия. В селе Верхнесадовое сдали в эксплуатацию двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, позволяющий проводить тренировки по различным видам спортивных игр: волейбол, бадминтон. Кроме того, комплекс оборудован площадками для занятий единоборствами и тяжелой атлетикой, с раздевалками и сопутствующими помещениями. Совместно с публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» Минстрой России ведет работу по строительству федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» и реконструирует мемориальный комплекс «Исторический бульвар» в Севастополе. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Новости СМИ2 Волонтеры ЛНР присоединились к акции «Сад памяти» 18 марта 2023, 13:48 Текст: Кристина Цыцура

В день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Станице Луганской волонтеры высадили деревья в рамках акции «Сад Памяти», посвятив каждый саженец героям Великой Отечественной войны и спецоперации. В населенном пункте 18 марта заложили лес с символичным названием «Поколение героев». Высадка более 12 тыс. молодых сосен прошла в день старта четвертого сезона международной акции «Сад памяти». В акции принимали участи волонтеры движений «Волонтеры леса» и «Волонтеры Победы». Торжественную церемонию открывал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «Каждый герой – это образчик мужества и чувства долга. Вне зависимости от того, в каком веке он жил. Размышляя над этим, мы решили в рамках «Сада памяти» посадить в Луганске лес, и посвятить его, в том числе, новому поколению героев», – сказал Пасечник. По его словам, сейчас на передовой находится новое поколение. Идею высадить деревья и посвятить это бойцам Пасечник назвал благородной и своевременной инициативой. Как рассказала генеральный директор АНО «Сада памяти» Ольга Степченко, в течение четвертого сезона акции в ЛНР, ДНР и Запорожье будет высажено свыше 150 тыс. деревьев. В регионах открыты представительства движения «Волонтеры леса». Они помогут провести масштабные экологические кампании. Напомним, подписание соглашений между АНО «Сад памяти», ДНР и Запорожской областью прошло 16 марта в Нальчике. Эксперты рассказали об исторических связях России и Крыма На просветительском марафоне общества «Знание» рассказали об исторических связях России и Крыма 18 марта 2023, 14:24 На просветительском марафоне общества «Знание» историки, политологи, деятели науки и искусства, представители органов государственной власти обсудили исторические события во взаимоотношениях Крыма с Россией. В день празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией, Российское общество «Знание» провело просветительский марафон «Крым: из прошлого в настоящее». Мероприятие прошло сразу на двух площадках – в студии общества «Знание» в Москве и в международном детском центре «Артек». Историки, политологи, деятели науки и искусства, представители органов государственной власти в интерактивном формате обсудили ключевые исторические события во взаимоотношениях полуострова с Россией, а также о том, как меняется жизнь его населения прямо сейчас, говорится в сообщении на сайте общества «Знание». Во время прямого включения из «Артека» было зачитано приветственное слово главы Республики Крым Сергея Аксенова участникам марафона, в котором он поздравил собравшихся с днем воссоединения Крыма с Россией. Значение памятной даты 18 марта в совместной истории полуострова и России отметил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, заявив, что это событие объединило граждан России, стало основой нового расцвета страны. Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко в свою очередь выразил точку зрения, что проведение марафона на площадке лагеря – еще один символ дружбы двух просветительских организаций. Символично, что в этом году отмечается 240 лет с момента вхождения Крыма в состав Российской империи. Соответствующий манифест в 1783 году подписала Императрица Екатерина II как результат нескольких русско-турецких военных противостояний. Лекцию на тему «Таврического вояжа» – легендарного путешествия Императрицы в Крым в 1787 году – на марафоне прочитал доцент института истории СПБГУ Владимир Калиновский. Попытка еще раз оспорить принадлежность полуострова была предпринята во времена Крымской войны 1853-1856 годов, о предпосылках и ходе которой рассказал профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова Вардан Багдасарян. Одним из самых тяжелых исторических периодов в совместной истории Крымского полуострова и России, безусловно, стала Великая Отечественная война. Событиям этих лет свое выступление посвятила депутат Государственной думы, первый зампредседателя Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, кандидат исторических наук Елена Цунаева. Эксперты на марафоне обратили внимание и на современные аспекты жизнедеятельности полуострова. Так, об искусстве как форме наставничества и возможностях творческой самореализации для молодежи в Крыму рассказали режиссер, продюсер и руководитель креативного пространства «Новый Манеж» Дмитрий Бикбаев и заместитель генерального директора по контенту, программный директор арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева. К марафону присоединились юные артековцы – участники первой весенней смены 2023 года «Весна. Вдохновение. Творчество» из 89 регионов страны. Новости СМИ2 Историк: Интеграция с Крымом теперь навсегда Историк Пивовар: Даже после событий 1954 года Крым в сознании россиян оставался частью России

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Крым столетиями был территорией российского государства, которое неустанно боролось за него. Поэтому сейчас позиция по поводу Крыма однозначная – это составная часть российской истории, сказал газете ВЗГЛЯД директор Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Ефим Пивовар. В субботу отмечается девятилетняя годовщина воссоединения России с Крымом и Севастополем. «Крымский полуостров – это составная часть российской истории. Здесь крестилась Русь и происходили многие другие этапы в истории нашей страны. Мы все время обращаемся к общим страницам истории с участием крымчан. Это Крымская война, крымские партизаны, освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны. Крым исторически был важен с точки зрения укрепления нашей сельскохозяйственной безопасности», – напоминает Ефим Пивовар, академик РАН, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Со времен СССР для многих поколений россиян Крым ассоциируется с летним отдыхом, уже тогда это место было всесоюзной здравницей, где дети укрепляли здоровье. «Крым всегда был привлекателен с точки зрения туризма. Его побережья всегда были местом отдыха многих поколений россиян. Сейчас большая часть населения России не только поддерживает события девятилетней давности, но и всячески стремится, чтобы эта интеграция была навсегда», – добавил доктор исторических наук. В субботу Россия празднует девятую годовщину вхождения полуострова Крым в состав Федерации. Согласно представленным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результатам опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в правильности решения о принятии полуострова в состав России уверены абсолютное большинство россиян – 86%. Главный аргумент для них в том, что Крым – исконно русская земля. Согласно опросу, 56% респондентов испытывают гордость от того, что Крым – территория России. По мнению 76% россиян, после воссоединения с Россией Крым стал развиваться более успешно. У историков до сих пор нет единого взгляда на вхождение Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. По мнению Пивовара, когда это произошло, то в сознании населения те события не имели важного значения, «поскольку границы были скорее административными, чем государственными». «В 1954 году отмечался юбилей Переяславской рады (в январе 1654 года в Переяславе представители запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким провели собрание, на котором было принародно принято решение о подданстве казаков царю Алексею Михайловичу), поэтому передача Крыма была жестом советского руководства. Но для последующих событий это решение имело очень трагические последствия, поэтому его вряд ли можно оценивать позитивно», – считает историк. С другой стороны, добавляет Пивовар, даже в той формальной общепринятой парадигме Севастополь не был передан и остался территорией союзного подчинения, «что тоже во многом определило дальнейшие события». Тем не менее академик РАН призывает спокойнее относиться к тем событиям, потому что они не были определяющим маркером, который может свидетельствовать о том, что Крым не входил в состав России после распада СССР только потому, что был передан в 1954 году в состав Украинской ССР. «Многие столетия Крым был территорией российского государства, которое столетиями боролось за него. Поэтому сейчас позиция по поводу Крыма однозначная», – уверен президент РГГУ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД