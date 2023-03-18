В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма Главы новых регионов поздравили Крым с годовщиной возвращения в Россию В Крыму и Севастополе запланировали построить еще 133 соцобъекта и 43 детсада Министр Файзуллин: В Крыму и Севастополе построят еще 133 соцобъекта, 43 детсада и 17 объектов общего образования 18 марта 2023, 13:00 Текст: Антон Никитин

До 2027 года в Республике Крым и городе Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек» и оздоровительный лагерь «Омега», а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Файзуллин напомнил, что с октября 2022 года полномочия по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя, а также координация Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» переданы Минстрою России. Проводимая работа, по его словам, дает значительный результат, который в первую очередь нацелен на обеспечение комфортной жизни людей. «В прошлом году программу социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского Университетов, строительство академического театра танца в Севастополе, а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что большое внимание в рамках госпрограммы уделяется строительству социальной инфраструктуры – за восемь лет реализовано 156 таких объектов, из них почти треть – объекты образования. Строятся и модернизируются объекты здравоохранения. С 2015 года создано и реконструировано 48 объектов на 874 новых койко-места. До 2027 года планируется завершить строительство еще десять объектов, что даст дополнительные 955 койко-мест. Еще один важный вопрос – это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Благодаря программе уже построено 662 км дорог и дорожной инфраструктуры, в нормативное состояние приведено 4,2 тыс. км дорог. Наиболее значимыми для полуострова являются Керченский мост и трасса «Таврида», последний участок которой планируется завершить в ближайшее время. Особое внимание уделяется вопросам водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения очистки сточных вод планируется построить и реконструировать 27 канализационных очистных сооружений – 24 в Крыму и три в Севастополе. В 2022 году для обеспечения Всероссийского образовательного молодежного форум «Таврида» в г. Судак завершено строительство водовода и напорного коллектора с канализационными насосными станциями, также завершено строительство и реконструкция трех канализационных очистных сооружений (КОС). В настоящее время ведутся работы по реконструкции и строительству еще 12 таких сооружений, еще 12 КОС в Республике Крым находятся в стадии проектирования. За период действия программы также завершены работы на 14 объектах энергетики. Одним из мероприятий программы социально-экономического развития является привлечение частных инвестиций на полуостров. Успешно реализуется такой механизм, как Свободная экономическая зона (СЭЗ). К началу этого года участниками СЭЗ на Крымском полуострове стали 1 тыс. 578 хозяйствующих субъекта, из которых не менее 85% относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный механизм позволил ввести в эксплуатацию 5 тыс. 777 объектов инфраструктуры и создать 94 тыс. рабочих мест. На территории полуострова реализуются федпроекты, входящие в нацпроект «Жилье и городская среда». Так, в 2022 году в Республике Крым и г. Севастополе было введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров жилья. Ведется активная работа по формированию комфортной городской среды, всего в 2023 году планируется благоустроить 76 территорий. Нарастающим итогом с 2019 года в Республике Крым из 17,8 тыс. кв. метров аварийного жилья переселено 1,16 тыс. человек, в Севастополе – из 1,21 тыс. кв. метров переселено 70 человек. Кроме того, в преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова в эксплуатацию введено сразу несколько социальных объектов. Среди них детский сад в Гагаринском районе на 220 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кача, где можно проводить как учебно-тренировочные занятия, так и соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону, ринг-теннису, а также оздоровительные занятия. В селе Верхнесадовое сдали в эксплуатацию двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, позволяющий проводить тренировки по различным видам спортивных игр: волейбол, бадминтон. Кроме того, комплекс оборудован площадками для занятий единоборствами и тяжелой атлетикой, с раздевалками и сопутствующими помещениями. Совместно с публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» Минстрой России ведет работу по строительству федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» и реконструирует мемориальный комплекс «Исторический бульвар» в Севастополе. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%). Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%). На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%). Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%). Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%). По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%). Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Глава Крыма призвал возродить «Смерш» Глава Крыма Аксенов призвал возродить «Смерш» для борьбы с пятой колонной

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Для борьбы с пятой колонной и предателями в России необходимо возродить контрразведывательную организацию по типу «Смерть шпионам» («Смерш»), а за отказ вставать при исполнении гимна России нужно сурово наказывать, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Крыма в эфире канала «Крым 24» высказался за возрождение «Смерша» для борьбы с так называемой пятой колонной. Он напомнил про происходящие карательные операции на Украине против сторонников России. По словам Аксенова, там могут убить только за общение с родственниками, близкими в России, передает «Крым-информ». Аксенов уверен, что в России много таких из пятых колонн, которые непонятно на кого работают, поэтому нужно принимать радикальные меры. В качестве примера он привел случаи на спортивных соревнованиях, когда при исполнении гимна России отдельные присутствующие отказываются вставать. Глава Крыма считает, что необходимо таких людей выводить с позором из зала и передавать все материалы с фотографиями в ФСБ для дальнейших разбирательств. Аксенов считает, что проявлять неуважение к стране – это прямая враждебность. Газета ВЗГЛЯД разбирала, нужно ли возрождать в России «Смерш». Новости СМИ2 Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря. «Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости». Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит. Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он. Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста 16 марта 2023, 11:33 Текст: Вера Басилая

В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau. Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота. В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро. Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году. Новости СМИ2 Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

Фото: Пресс-служба ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов. «За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Аксенов рассказал о квартирах «мутных персонажей» в доме Зеленского в Крыму Глава Крыма Аксенов рассказал, что в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей» 16 марта 2023, 13:05 Текст: Вера Басилая

В доме в Ливадии с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры «мутных персонажей», которые находятся на Украине, сейчас по этому жилью идет выборка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов в эфире канала «Крым 24» рассказал, что в доме, где находятся апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии, есть достаточное количество квартир «мутных персонажей», которые в данный момент находятся на Украине. По его словам, сейчас идет выборка по этому жилью, передает РИА «Новости». Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным. Напомним, Аксенов сообщал о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Сообщалось, что в список включат квартиру Зеленского. В декабре 2021 года он заявлял, что Зеленскому грозит суд за долги по коммуналке. Новости СМИ2 Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма 17 марта 2023, 19:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Он добавил, что в 2022 году такая поддержка помогла сохранить рабочие места, передает ТАСС. Путин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на необходимость поддержки Крыма. «Но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у Чернышенко Дмитрия Николаевича (вице-премьер РФ, курирует в том числе туризм – прим. ВЗГЛЯД) в рамках «его» бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги. Главное, чтобы их у него не забрали», – заметил глава государства. Путин на согласие выделить средства поблагодарил, отметив, что это будет хорошим подарком к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов. «Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник. «Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он. «Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт. «Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик. «Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны». В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Кремль: Путин проведет совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя 17 марта 15 марта 2023, 15:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в пятницу Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя в режиме видеоконференции. Также в сам день воссоединения, 18 марта, в субботу пройдет еще одна видеоконференция, передает ТАСС. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма». В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине, а опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины. Путин рассказал о реализации в Крыму инвестпроектов на сотни миллиардов рублей Путин: В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов на 450 млрд рублей 17 марта 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Новости СМИ2 Аксенов рассказал о службе сына в зоне СВО Глава Крыма Аксенов: Сын служит в таких же условиях, как и все 17 марта 2023, 14:25 Текст: Вера Басилая

Сын служит в разведывательном отделении в морской пехоте в Мелитополе, условия такие же, как у всех, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов рассказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Глава Крыма заявил, что он служит также как и все: дежурит в хозчасти, ходит в караулы, отправляется в ночные дежурства. По словам Аксенова, сын проходит службу в морской пехоте в разведывательном подразделении, передает РИА «Новости». Также в интервью «России 24» Аксенов предупредил о работе в Одессе и Очакове украинских специальных центров с американскими инструкторами для информационных вбросов по Крыму, передает ТАСС. Он уточнил, что в Крыму ведется противодействие дезинформации: работают группы ФСБ, МВД, ряд технических групп. Напомним, утром 23 сентября сын Аксенова отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации. Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором Путин: Воссоединение Крыма с Россией является историческим выбором

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что это был исторический выбор, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал он. Путин напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны», передает ТАСС. При этом, подчеркнул президент, Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. Глава государства указал, что несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития этих двух регионов. Кроме того, будут реализовываться планы «по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры». Путин ранее заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Новости СМИ2 Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов России 17 марта 2023, 18:37 Текст: Ольга Иванова

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию полуострова. Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату», – обратился Путин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Ранее Путин заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма 18 марта 2023, 12:16 Текст: Антон Никитин

В разных регионах России в субботу, 18 марта, отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Жители записывают видеопоздравления, участвуют в фестивалях, приходят на концерты. Так, на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений, трудовых коллективов, которые выразили свою поддержку народу Крыма и камчатским бойцам, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на официальном сайте Камчатского края. В рамках мероприятия жители полуострова записали видеопоздравление со словами поздравлений и поддержки для жителей Крыма, а также для участников специальной военной операции, выразив уверенность в том, что победа будет за Россией. Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и солисты Камчатского края. На площадке работали аниматоры, ростовые куклы, а также была организована игровая зона. В Якутске годовщину отметили возложением цветов к памятной плите городу-герою на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие горожане разных возрастов, общественные объединения, участники специальной военной операции, представители правительства Якутии и руководство Якутска. Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией проводятся по всей Якутии. «Сегодня в тяжелое время для нашей страны мы выражаем поддержку всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья, а также политике президента РФ Владимира Путина», – приводит его слова ЯСИА. Михайлов добавил, что дружба Якутии с Крымом имеет давнюю традицию. Якутский казачий полк сражался во времена Крымской войны еще в XIX веке, а в годы Великой Отечественной войны якутяне защищали город Севастополь от фашистов. Мэр Якутска Евгений Григорьев напомнил, что в 2014 году в честь многовековой дружбы столица республики и Севастополь договорились о сотрудничестве. В честь неразрывной связи в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе улица Якутская. В столице Приморья в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся масштабный автопробег, в котором приняли участие жители Владивостока и многих других, в том числе достаточно отдаленных, населенных пунктов края. Колонна из более чем 200 машин проследовала от въезда в город в районе Зари и до центральной площади. Участники автопробега украсили автомобили флагами России, флагами Крыма, а также флагами новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте правительства Приморского края. Жители Южно-Сахалинска и гости областного центра в субботу собрались в парке им. Гагарина, чтобы принять участие в торжественном митинге-концерте «Крымская весна». В парке организовали масштабный праздник с выступлением вокальных и хореографических ансамблей. Для маленьких посетителей мероприятия подготовили развлекательные мастер-классы по лепке и рисованию. Кроме того, на площадке развернули уже ставшую традиционной на таких событиях солдатскую кухню: сладкий чай и гречневая каша пришлись по душе и взрослым, и детям, пишет издание sakh.online. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Новости СМИ2 Всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России 18 марта 2023, 10:34 Текст: Кристина Цыцура

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал, что возвращение Крыма изменило ход истории, определив вектор развития многополярного мира, а казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав России. Он рассказал, что в 2014 году тысяча казаков Кубани во главе с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой переправились через Керченский пролив. «До прихода основных сил – 500 кубанских казаков с оружием в руках живым щитом стали на границе с Херсонской областью – на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав бандеровцам возможности прорваться на территорию Республики Крыма и Севастополя. Остальные 500 казаков Кубани блокировали украинские воинские части, досматривали поезда, охраняли не только общественный порядок, но и в круглосуточном режиме – здания Правительства и Верховного Совета Республики Крым», – рассказал Долуда. Он добавил, что казаки, охраняя избирательные участки во время референдума в Крыму, обороняя перешейки, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, приблизили Крымскую весну и помогли местным жителям. События марта 2014 года стали началом возрождения былой государственной и экономического развития России. Николай Долуда выразил уверенность, что вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приблизят общую победу во имя Крымской весны.