Какие морские дроны нужны ВМФ России

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13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Визит Блинкена в Китай вновь оказался под угрозой из-за шпионского скандала REUTERS/Jason Lee
Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
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Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
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Макрон напрашивается в БРИКС

Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Какие морские дроны нужны ВМФ России

    Эксперты назвали главные задачи морских безэкипажных катеров
    Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе
    		  
    13 июня 2023, 21:30
    Фото: US Navy/Cover Images/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?

    После того, как ВСУ несколько раз пытались атаковать российские разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье», в экспертном сообществе началась дискуссия не только о том, что Россия могла бы противопоставить безэкипажным катерам противника, но и о том, какие морские дроны нужны самой России.

    Например, по мнению авторов Telegram-канала «Разведдозор», «водоизмещающие дроны в виде беспилотных катеров – тупиковая ветвь конструкторской мысли». Авторы допускают, что подобные аппараты могут использоваться исключительно в целях метеорологической и радиотехнической разведки.

    При этом для уверенного поражения военного корабля противника необходимо учесть четыре условия. Первое – взрыв ниже ватерлинии. Второе – управляемый подрыв на дистанции от корпуса. Третье – скорость, маневренность и скрытность, позволяющие обойти корабельные артсистемы. И четвертое – управляемость, позволяющая работать в условиях волнения не ниже четырех баллов.

    «Эти требования давно воплощены в минно-торпедном оружии на всех флотах мира. Ни одному такому параметру катера ВСУ не соответствуют. Отсюда окончательный вердикт. Все подобные атаки (их уже более десятка) проводятся исключительно ради создания медийного повода для военной пропаганды Украины. Роли морских дронов и маломощных БПЛА, которые ВСУ запускают в сторону РФ, идентичны», – добавляют эксперты.

    Между тем широкое распространение получает и обратное мнение. Безэкипажные катера могут активно использоваться ВМФ России для выполнения ряда военных задач в силу своей маневренности. Но для этого, полагают эксперты, имеющиеся аппараты должны пройти дополнительную модернизацию.

    «Надводные безэкипажные катера могут стать серьезной угрозой и оказать значимое влияние на тактику применения военно-морских сил.

    Особенно это касается ночного времени суток, когда оптические средства их обнаружения менее эффективны, что, соответственно, затрудняет и применение для противодействия им корабельных систем вооружения», – сказал руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин.

    «Мы уже видим примеры, когда стоимость противодействия безэкипажным катерам на порядки дороже стоимости создания таких робототехнических средств морского базирования. Речь тут, конечно, идет не только о надводных, но и подводных беспилотниках. Вероятно, разработчики будут идти по пути удешевления серийного производства в области БЭК и их группового использования», – продолжил собеседник.

    «Для создания БЭК в части систем управления и целевых нагрузок требуются в значительной степени те же знания, как и для создания БПЛА. Иначе говоря, мы понимаем, что к разработкам средств, которые применяются на море, могут быть привлечены специалисты очень широкого круга. И совсем скоро мы можем увидеть множество оригинальных решений и проектов. Ведь именно эти же процессы сейчас происходят в области БПЛА», – предполагает Рогозин.

    «О плюсах и минусах безэкипажников надо говорить с учетом их целевого назначения. Начать стоит с украинских катеров-камикадзе. Их сильные стороны – относительная малозаметность и большая дальность хода. Соответственно, они могут создавать угрозу фактически на всю акваторию Черного моря. А простота спуска на воду позволяет использовать их практически с любых носителей», – добавляет капитан III ранга запаса Максим Климов.

    «Однако есть и слабые стороны, которые, например, не дали достигнуть БЭК-камикадзе ВМСУ сколько-нибудь серьезного успеха. Дело в том, что такие объекты на поверхности воды вполне обнаруживаются навигационными, стрельбовыми и авиационными РЛС. При условии наличия современных радиолокационных станций поразить их достаточно просто», – продолжает собеседник.

    Климов отмечает, что бывали случаи, когда украинские БЭК из-за неумелого тактического использования уничтожались даже пулеметами с ручным наведением. «Еще более страшным врагом для них являются вертолеты», – подчеркивает он.

    «В связи с этим для кораблей с автоматическими пушками и современными РЛС БЭК противника представляют скорее добычу, нежели серьезную опасность. Однако для слабовооруженных кораблей, особенно при групповой атаке, а также для невооруженных судов и важных объектов на воде такие катера-камикадзе весьма опасны», – продолжил эксперт.

    «Если говорить о потребности в БЭК для ВМФ России, то для решения ударных задач на вооружении находятся гораздо более эффективные средства. А вот для решения специфических задач типа подрыва моста в Затоке под Одессой подобные катера были бы крайне полезны, но они требуют доработки», – рассуждает собеседник.

    Еще одно направление, причем критически важное, касается создания БЭК для решения задач в области противоминной и противолодочной обороны (ПМО). «Такие катера у нас были в советские годы, когда аппараты шли на минное поле вместо тральщиков. И сегодня этот опыт крайне актуален», – полагает он.

    «И последнее направление, на которое стоит обратить внимание – БЭК-носитель средств поиска подлодок (ПЛ). Вода, как среда распространения звука, в реальных условиях очень сложна. Наличие зон «освещения» и «тени» требует для эффективного поиска ПЛ создания оптимально распределенной системы, причем с большим количеством датчиков. Учитывая стоимость современных боевых кораблей, добиться эффективного выполнения задачи можно только за счет массового использования поисковых БЭК», – резюмировал Климов.
     
     
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