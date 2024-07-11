Эксперты: Россия стала драйвером многополярного мира и экспортером суверенитета

Tекст: Олег Исайченко

«На Западе много говорят о том, что Россия будто бы стала страной-изгоем. Но реальность выглядит иначе. В Москву к Владимиру Путину приезжают мировые лидеры: Наренда Моди, Виктор Орбан, Си Цзиньпин. Продолжается конструктивная работа в рамках ШОС и БРИКС. Поэтому подтверждать вывод об изоляции, который нам навязывают западные эксперты и спикеры, сложно», – сказал политолог Александр Асафов.

По его словам, «мир гегемона остался в прошлом, хотя за него инерционно цепляется так называемый коллективный Запад». «Мы видим конструктивную, дружескую для России повестку в Африке, в Латинской Америке, в Азии и других регионах», – добавил эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Шаповалов напомнил о словах президента Владимира Путина, что мир становится многополярным, а ключевую роль в этом играет Азия. По мнению эксперта, особого внимания здесь заслуживает Китай, который в партнерстве с Россией способствует становлению более справедливого миропорядка.

«В нашей истории отношений были разные периоды, включая период конфронтации. Новый же период начинается с 2001 года: наши отношения поступательно развиваются, улучшается сотрудничество по всем сферам. Это партнерство больше, чем военный или иной союз. Председатель Си четко обозначил первый принцип взаимоотношений наших стран – твердо поддерживать друг друга. Мы друг другу добавляем силы, мощи, потенциала», – пояснил он.

На этом фоне примечательным выглядит визит Моди в Москву. «На Индию оказывалось серьезное давление, особенно из-за сотрудничества с Россией по поставкам нефти. И тот уровень партнерства, который есть между нашими странами – это достижение и России, и Индии», – указал Петр Топычканов, руководитель сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН.

Он также напомнил о растущих инвестициях и совместных проектах Москвы и Нью-Дели, которые реализовываются в третьих странах. Среди них – строительство АЭС в Бангладеш, что указывает на высокий уровень доверия между Москвой и Нью-Дели. Также важной была встреча премьера Индии с диаспорой, где тот обозначил свое видение будущего миропорядка.

«Он сказал, что интересы и отношения с Россией полностью соответствует ценностям многополярного мира. Кроме того, в подписанных во время его визита документах уделено внимание понятию неделимой, глобальной безопасности – это наша общая цель», – добавил эксперт.

Растущее значение приобретает и Африка. Европа и США рассматривают ее как ресурсную базу, поэтому для самой Африки важен выход из подобной зависимости с опорой на собственные силы и поддержкой России. Об этом сказал Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

«Сейчас формируется единое африканское пространство, в котором крепнет идея суверенитета. Мы предпринимаем достаточные усилия для помощи Африке. Несмотря на попытки Запада помешать связям и торговле, наш вклад в безопасность стран континента и их суверенитет только растет», – пояснил он. В этой связи Россия может рассматриваться не только как драйвер многополярного мира, но и экспортер суверенитета, отметили другие эксперты.

Любопытно, что Латинская Америка выпадет из приоритетов США в случае, если на выборах президента победит Дональд Трамп. «Приоритет для США – это Китай, а также вовлечение в пул своих военных союзников Индии, Индонезии и Вьетнама. Второй приоритет – Ближний Восток, третий – Европа, Россия, Украина. Джо Байден тоже не отдает приоритет Латинской Америке, она упоминается только в контексте Мексики и миграционного кризиса», – заметил политолог Евгений Минченко

«У Бразилии и Аргентины отношения с США тоже непростые. Бразилия проводит независимую внешнюю политику и показывает, что готова к многополярности. Однако в Аргентине Милей в образе шута и с неочевидной идеологией либертарианства активно продвигает взаимоотношения с США, но через призму ближневосточной проблематики», – указал он.

В заключение эксперты добавили, что ШОС и БРИКС становятся ключевыми площадками для формирования многополярного мира. Их преимущество заключается во внеблоковости. «Обе организации ни разу не позиционировались как аналоги или площадки противостояния блоку НАТО», – напоминает политолог Алексей Малинин.

Таким образом, БРИКС и ШОС могут стать фундаментом, на котором появятся различные международные институты. «Сама по себе идея альтернативы уже делает эти платформы привлекательными. Мы много говорим о переходе к многополярной системе, но конкретику в этом вопросе создают как раз ШОС и БРИКС», – резюмировал Малинин.