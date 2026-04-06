Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».10 комментариев
Число погибших на «Нижнекамскнефтехиме» достигло 11 человек
Число погибших в результате происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане увеличилось до 11 человек, сообщает пресс-служба компании.
«На территории «Нижнекамскнефтехима» завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек. Поиски еще одного сотрудника продолжаются», – говорится в сообщении на сайте компании.
Уточняется, что всего в медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска госпитализированы 25 пострадавших, у которых отмечается положительная динамика восстановления. Четверо работников, ранее находившихся в реанимации в Москве, и двое в Казани переведены в общие палаты, еще один человек уже выписан.
С родными погибших и пострадавших продолжают работать корпоративные психологи, им оказывается необходимая поддержка. Руководство компании оказывает финансовую помощь: семьи погибших получат по 10 млн рублей, госпитализированные – по 3 млн рублей и компенсацию расходов на реабилитацию.
«Нижнекамскнефтехим» также объявил о формировании специальной программы поддержки детей погибших сотрудников – помощь планируется оказывать до их совершеннолетия.
Напомним, в конце марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования.
МЧС представило к награде погибшего на «Нижнекамскнефтехиме» пожарного.