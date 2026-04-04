МЧС представило к награде погибшего на «Нижнекамскнефтехиме» пожарного

Tекст: Вера Басилая

В субботу в Нижнекамске состоялось прощание с командиром отделения 29-й пожарной части Маратом Назиповым, который погиб при исполнении служебного долга на объекте «Нижнекамскнефтехим». Он первым прибыл к месту происшествия и сразу начал боевое развертывание для тушения пожара и спасения людей, когда произошел взрыв, приведший к его гибели, передает РИА «Новости».

В церемонии прощания приняли участие не только коллеги и сослуживцы Назипова, но и его родственники, друзья, одноклассники и поисковики, с которыми он участвовал в экспедициях по поиску останков участников Великой Отечественной войны. В сообщении подчеркивается, что Марат навечно вписал свое имя в историю пожарной охраны Татарстана и стал тридцатым пожарным, погибшим в послевоенное время при исполнении долга.

Начальник управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы Рафаиль Мотыгуллин отметил, что 20 тыс. пожарных из договорных подразделений по всей стране передали слова соболезнования семье погибшего.

Мотыгуллин также поблагодарил родителей Марата за сына и сообщил, что решением руководства МЧС России за проявленное мужество и героизм он будет представлен к государственной награде.

В результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» двое сотрудников предприятия погибли, пострадали 68 человек, 21 из них госпитализирован.

После ЧП на заводе девять человек, среди них сотрудники подрядных организаций, не выходят на связь.



