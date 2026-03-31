При ликвидации ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погиб пожарный
При ликвидации чрезвычайной ситуации на «Нижнекамскнефтехиме» погиб командир пожарного отделения Марат Назипов, еще трое пожарных пострадали, сообщает МЧС.
«При исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан – командир отделения Марат Назипов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В ведомстве уточнили, что при тушении огня и спасении людей Назиповым произошел внезапный взрыв. В результате 27-летний пожарный получил несовместимые с жизнью травмы. Еще трое сотрудников той же части пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара. В МЧС выразили соболезнования семье погибшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось о трех погибших. Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов сообщил, что двое погибших были сотрудниками предприятия. Пострадали 68 человек. Пожар возник при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования.