В Минздраве назвали число пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»
Помощник главы Минздрава Кузнецов: В Нижнекамске пострадали 68 человек
В результате пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» медицинская помощь потребовалась 68 пострадавшим, 21 человек госпитализирован, пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, после инцидента на предприятии за медицинской помощью обратились 68 человек. «21 человек госпитализирован, из них пятеро – в тяжелом состоянии, у них травмы и ожоги», – сказал Кузнецов.
Кузнецов отметил, что в Нижнекамск спецбортом МЧС направлена сводная бригада медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично посетил пострадавших в Республиканской клинической больнице в Казани и ознакомился с организацией медицинской помощи. Сюда были эвакуированы мужчина и женщина, находящиеся в тяжелом состоянии. Пациенты получают необходимое лечение в полном объеме, врачи ведут постоянное наблюдение за их состоянием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Погибли три человека, среди пострадавших оказались три сотрудника пожарной службы. Для перевозки пострадавших в Москву специальный борт Ил-76 МЧС России отправили в Нижнекамск.