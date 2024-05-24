Суд ООН потребовал от Израиля остановить наступление в Рафахе

Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

Tекст: Антон Антонов

Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.