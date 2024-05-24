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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    14 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 17:59 • Новости дня

    Суд ООН потребовал от Израиля остановить наступление в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в палестинском городе Рафахе на юге сектора Газа.

    Кроме того, израильская сторона должна обеспечить доступ следователей в анклав, передает ТАСС.

    Ранее глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафаха на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.

    22 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами

    Байден считает, что Палестина не может быть признана государством в одностороннем порядке

    Байден выступил против одностороннего признания Палестины другими странами
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке, необходимо двухгосударственное решение, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    По словам представителя Белого дома, Байден считает, что государство Палестина может быть создано путем прямых переговоров между сторонами, но не односторонним признанием, передает ТАСС.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. Израиль отозвал послов из Ирландии, Норвегии и Испании в ответ на признание Палестины.

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    22 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Гутерриш подтвердил участие в саммите ШОС в Астане
    Гутерриш подтвердил участие в саммите ШОС в Астане
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в июле в столице Казахстана.

    Гутерриш подтвердил свое участие в мероприятии в ходе встречи с первым замглавы МИД Казахстана Аканом Рахметуллиным в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    «Визит состоится в рамках поездки генерального секретаря в страны Центральной Азии», – сообщил казахстанский МИД.

    Ранее стал известен новый кандидат на вступление в ШОС.

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    21 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    Блинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США намерены выработать вместе с Конгрессом надлежащий ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен фактически дал понять, что власти США могут пересмотреть решение об отмене односторонних санкций в отношении МУС, которые были введены при Дональде Трампе. По словам госсекретаря, нынешние решения МУС «совершенно неверные на многих уровнях», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Сенатор Константин Долгов назвал такую позицию Госдепа циничной.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    24 мая 2024, 06:23 • Новости дня
    Иракские шииты заявили об атаке на израильский порт Хайфа

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» заявили, что атаковали израильский порт Хайфа.

    Удар был нанесен с помощью беспилотника, передает ТАСС сообщение организации.

    «Это ответ на убийства мирных палестинцев», – заявили в движении.

    «Исламское сопротивление Ирака» пообещало продолжить атаки на израильские объекты.

    Официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.

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    23 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Tекст: Антон Антонов

    США выступают против одностороннего признания Палестины, но сами возглавляли «парад нелегитимных признаний» Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

    В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

    При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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    22 мая 2024, 02:14 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильские войска на границе с Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по израильской армии на юге Ливана.

    Целью атаки, как утверждает группировка, стала казарма израильтян в районе Зыбдин. «Хезболла» сообщила, что в результате прямого попадания ракеты Израиль понес потери, передает ТАСС

    Кроме того, «Хезболла» обстреляла из минометов израильские позиции в населенных пунктах Рувейса, Маликия, Рагеб и Эль-Мердже.

    Группировка заявила, что атаки являются ответом на действия Израиля и поддержкой палестинцев в секторе Газа.

    В ответ Израиль нанес авиаудары по позициям «Хезболла» в деревнях Аит-эш-Шааб, Айтарун, Джиббин и Марун-эр-Рас.

    В результате налета на Ярину погиб один боевик «Хезболла»/ Также поступает информация о раненых среди мирного населения.

    С октября 2023 года в результате боевых действий на юге Ливана погибло 89 мирных жителей, 478 бойцов «Хезболла» и палестинских группировок, 14 израильских военнослужащих и 11 поселенцев/

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    22 мая 2024, 06:03 • Новости дня
    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в дежурстве в секторе Газа

    Госдеп допустил участие Саудовской Аравии и ОАЭ в обеспечении безопасности в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США допускает, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в обеспечении безопасности в секторе Газа после урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

    Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По словам Блинкена, «ряд стран могли бы, по крайней мере, на временной основе, сыграть практическую роль в обеспечении безопасности, в управлении» сектором Газа.

    При этом госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему рассчитывают на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

    «Думаю, сейчас тот момент, когда необходимые соглашения между США и Саудовской Аравии находятся в пределах досягаемости», – сказал Блинкен.

    В то же время он отметил, что даже в случае достижения договорённостей между Вашингтоном и Эр-Риядом, «Израиль должен будет сделать ряд вещей».

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    22 мая 2024, 04:25 • Новости дня
    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли десять человек

    В результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли как минимум десять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее десяти человек погибли в результате рейдов, проведенных израильской армией в секторе Газа.

    Мирные жители были убиты израильскими военными в городе Аз-Завайда в центральной части анклава, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    24 мая 2024, 00:16 • Новости дня
    Власти Газы заявили о критической нехватке топлива в больнице «Аль-Акса»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти сектора Газа обратились к мировому сообществу с призывом срочно поставить топливо в больницу «Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах.

    «Мы призываем международное сообщество и организации системы ООН доставить в больницу «Аль-Акса» 50 тысяч литров топлива в ближайшие часы, чтобы предотвратить страдания сотен больных и раненых», – говорится в заявлении управления по работе со СМИ Газы, передает ТАСС

    Власти Газы утверждают, что администрация больницы несколько часов безуспешно пыталась связаться со Всемирной организацией здравоохранения, которая отвечает за поставки топлива.

    В настоящее время в больнице "Аль-Акса" находятся более 1200 пациентов, половина из которых страдает от почечной недостаточности и нуждается в регулярном диализе.

    Ранее сообщалось, что больница может прекратить работу из-за дефицита топлива.

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    22 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Израиль отозвал посла из Испании в ответ на решение страны по Палестине

    Израиль отозвал посла из Испании после отзыва дипломатов из Норвегии и Ирландии в ответ на решение стран по Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Исраэль Кац заявил, что отзыв послов является реакцией на «недружественные шаги» со стороны этих стран в связи с их решением признать палестинское государство, пишет портал Ynet.

    Отмечается, что решение стран признать палестинское государство является односторонним шагом, который не способствует мирному процессу на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Также политик сообщил, что вызванным дипломатам будет выражен протест и показаны видеозаписи того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС в октябре 2024 года похитили израильских женщин-военнослужащих.

    Ранее Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    23 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Посол Палестины заявил, что страна не ждет от Израиля изменения позиции

    Посол Палестины в Австрии заявил, что страна не ждет от Израиля изменения позиции

    Tекст: Александра Юдина

    Палестина не ждет, что готовность стран Евросоюза официально признать ее государственность положительно скажется на израильской позиции, заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

    По его словам, в стране видят, что Израиль негативно реагирует на такие действия представителей ЕС, отзывает из этих стран своих послов, передает РИА «Новости».

    Посол также добавил, что Израиль при этом на международном уровне продолжает направляться в тотальную изоляцию.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина.

    В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    24 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Сын Младича: НАТО потеряло большинство в ООН

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны НАТО не смогли добиться принятия резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной Ассамблее ООН, за нее проголосовали менее половины стран-членов, обратил внимание Дарко Младич, сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича.

    Дарко Младич в комментарии РИА «Новости» назвал это событие «историческим моментом» и «свидетельством многополярного мира».

    Он отметил, что резолюция носит политический характер и не должна была выноситься на обсуждение ГА ООН. Младич-младший также подчеркнул, что странам НАТО, «несмотря на жестокое лоббирование», не удалось заручиться поддержкой большинства стран даже по столь важному вопросу, как геноцид.

    По его мнению, это означает, что страны НАТО утратили былое влияние в ООН.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице». Документ поддержали 84 страны. Против проголосовали 19 государств, в том числе Россия, Китай, Венгрия, ОАЭ. Воздержались 68 государств.

    Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции о Сребренице.

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    24 мая 2024, 05:08 • Новости дня
    В секторе Газа не менее 15 человек погибли при ударе Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 15 человек погибли в результате удара израильских военных по сектору Газа.

    Израильтяне нанесли удар по жилым домам в районе Аль-Шабия, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    По данным телеканала,  число погибших составило не менее 10 человек. Еще пять человек погибли, несколько получили ранения при взрывах в домах в районе Аль-Дарадж.

    Ранее сообщалось, что в результате рейдов израильской армии в секторе Газа погибли как минимум десять человек.

    Мирные жители были убиты израильскими военными в городе Аз-Завайда в центральной части анклава.

    Прокурор Международного уголовного суда потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

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