Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.3 комментария
Суд ООН потребовал от Израиля остановить наступление в Рафахе
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в палестинском городе Рафахе на юге сектора Газа.
Кроме того, израильская сторона должна обеспечить доступ следователей в анклав, передает ТАСС.
Ранее глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафаха на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.