МВД посоветовало отключить персонализированные ответы умных колонок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разработчики собирают данные о предпочтениях пользователей, включая музыкальные вкусы и поисковые запросы. Эта информация применяется для таргетированной рекламы и создания профиля владельца устройства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отключение персонализированных ответов запретит колонке использовать историю поисков для формирования реакций, что значительно повысит уровень конфиденциальности.

Кроме того, специалисты предупреждают о рисках, связанных с детьми. Ребенок может случайно оформить заказ или активировать опасные устройства.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют отключить голосовые покупки в настройках аккаунта, а в системе умного дома запретить колонке управлять критически важными приборами.

Также в МВД в прошлом году рекомендовали родителям включать детский режим на умных колонках.

Представители компании «Яндекс» заявляли, что устройства с «Алисой» находятся в спящем режиме до произнесения активационного слова.

Весной полицейские назвали неизмененный заводской пароль главной причиной взлома домашней техники.