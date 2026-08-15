Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
МВД посоветовало отключить персонализированные ответы умных колонок
Пользователям умных устройств следует убрать персонализированные ответы в настройках умных колонок для защиты личных данных, сообщили в МВД.
Разработчики собирают данные о предпочтениях пользователей, включая музыкальные вкусы и поисковые запросы. Эта информация применяется для таргетированной рекламы и создания профиля владельца устройства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отключение персонализированных ответов запретит колонке использовать историю поисков для формирования реакций, что значительно повысит уровень конфиденциальности.
Кроме того, специалисты предупреждают о рисках, связанных с детьми. Ребенок может случайно оформить заказ или активировать опасные устройства.
Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют отключить голосовые покупки в настройках аккаунта, а в системе умного дома запретить колонке управлять критически важными приборами.
Также в МВД в прошлом году рекомендовали родителям включать детский режим на умных колонках.
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