МВД объяснило, как защитить детей от опасностей интернета

В МВД рассказали о роли цифровой грамотности родителей для безопасности детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Осваивать основы работы социальных сетей, мессенджеров и компьютерных игр, а также разбираться в механизмах алгоритмов рекомендаций и сбора данных советует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Это нужно, чтобы родители могли защитить своих детей в цифровую эпоху. В МВД подчеркивают, что цифровая реальность формирует мышление и поведение ребенка очень быстро, поэтому взрослым важно не только контролировать, но и помогать ребенку ориентироваться в потоке информации.

В сообщении особо выделяется роль родителей как навигаторов для детей в интернете. В ведомстве отмечают, что взрослым важно научить ребёнка отделять правду от манипуляции, проверять источники данных и не стесняться задавать вопросы по поводу увиденного в сети. Также важной задачей остается навык обсуждать с детьми их онлайн-опыт, договариваться о правилах поведения в интернете и объяснять последствия необдуманных поступков.

Кроме того, по мнению правоохранителей, важно говорить с ребёнком на одном языке и формировать атмосферу доверия в семье. В таких условиях дети реже становятся жертвами обманщиков и манипуляторов, а родителям проще предотвратить возможные угрозы.

В заключении в МВД напоминают, что никакие технологии не заменят личного общения и внимания к жизни ребенка. Основой безопасности остается доверие и вовремя оказанная поддержка, что, по мнению специалистов, делает цифровую среду для детей более понятной и безопасной.

До этого Совет Федерации выступил с инициативой по созданию специальных sim-карт для детей, чтобы защитить их от вредной информации в интернете.

Депутатами Госдумы при опросе газетой ВЗГЛЯД было отмечено, что такая сим-карта поможет обезопасить несовершеннолетних от вредных данных и телефонного мошенничества.

Специалисты МВД ранее порекомендовали родителям включать детский режим и отключать персонализированные ответы на умных колонках для дополнительной защиты детей.