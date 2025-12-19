ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры

Tекст: Валерия Городецкая

Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

«Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.