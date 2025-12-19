Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.
Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.
Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.
Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.